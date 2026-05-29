La concertada reclama acceso a las becas de comedor en Avilés: "Ningún menor debe quedar excluido por una decisión política"
AMPAS, direcciones de centros y USO exigen al Ayuntamiento que las ayudas se concedan por renta familiar y no por la titularidad del colegio
Los centros concertados de Avilés han reclamado al Ayuntamiento la inclusión de sus alumnos en las becas municipales de comedor escolar, al entender que la actual convocatoria excluye de estas ayudas sociales a familias avilesinas por el tipo de centro en el que estudian sus hijos. Las AMPAS, los equipos directivos de todos los colegios concertados de la ciudad y USO Enseñanza Asturias registraron este viernes una carta dirigida a la alcaldesa en la que exigen "igualdad de trato".
Los firmantes sostienen que la exclusión del alumnado de la concertada supone una discriminación y contradice el reconocimiento legal de estos centros como parte del servicio público educativo. "Las ayudas de comedor tienen naturaleza social y deben concederse en función de la situación económica de las familias, no del tipo de centro en el que estudien los menores, por lo que es una discriminación injusta y sin justificación legal", señalan en el escrito.
La reclamación incide en que la medida perjudica especialmente a las familias con menos recursos, al limitar en la práctica la libertad de elección de centro educativo de quienes no pueden asumir el coste del comedor escolar. Los representantes de la concertada recuerdan, además, que municipios asturianos como Gijón, Oviedo o Mieres sí incluyen al alumnado de centros concertados en sus convocatorias, aplicando criterios socioeconómicos. A su juicio, la exclusión en Avilés "no responde a limitaciones legales ni técnicas, sino a una decisión política".
Las entidades solicitan la inclusión inmediata de estos alumnos en las becas municipales de comedor en igualdad de condiciones, así como la modificación urgente de las bases reguladoras para eliminar cualquier exclusión por titularidad del centro. También reclaman una respuesta antes del final del presente curso escolar para que las ayudas puedan aplicarse desde el inicio del curso 2026/2027. "Ningún menor debe quedar excluido de un recurso esencial por el centro en el que esté matriculado", concluyen.
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