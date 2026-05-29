Edward Burtynsky trae al Niemeyer la "belleza" del desastre ambiental

"El desastre puede expresarse con belleza". Bajo esa premisa, el fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, una de las figuras más reconocidas de la fotografía contemporánea internacional, desembarcó este viernes en Avilés con "Agua", la gran exposición que ocupará hasta el 13 de septiembre la Sala de Fotografía del Centro Niemeyer y que sirve como antesala de la primera Bienal Climática: arte, industria y territorio.

La muestra, inaugurada este viernes, reúne 48 fotografías de gran formato centradas en uno de los recursos más esenciales y amenazados del planeta. Comisariada por Enrica Viganò, propone un recorrido por paisajes de los cinco continentes profundamente transformados por la acción humana, desde el Golfo de México tras el desastre de Deepwater Horizon hasta el río Ganges, el Valle Imperial de California o Los Monegros.

"Los visitantes van a encontrar obras de una belleza increíble que esconden desastres del medioambiente", explicó Viganò. La comisaria destacó que Burtynsky utiliza la fotografía de paisaje, en muchos casos realizada desde helicópteros y drones, para ofrecer una visión aérea que cautiva por su estética. "Cuando te pones delante de estas fotografías te llama mucho la atención su composición y sus colores. Pueden llegar a parecer pinturas abstractas", señaló. Sin embargo, añadió, el verdadero mensaje aparece cuando el espectador profundiza en cada imagen. "Cuando te acercas y lees los carteles, descubres los abusos que realiza la humanidad con recursos como el agua", afirmó.

La exposición llega además en un momento especialmente simbólico para la ciudad, apenas unos días antes del arranque de la primera Bienal Climática de España, una iniciativa que convertirá Avilés y su concejo en un espacio de reflexión artística y debate sobre los desafíos ecológicos, territoriales y sociales contemporáneos.

EN IMÁGENES: Inauguración de la exposición "Agua" en el Centro Niemeyer / Mara Villamuza

Durante la inauguración, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, destacó la relevancia de acoger en el Niemeyer la obra de uno de los grandes referentes de la fotografía actual. "Es un gran honor para Avilés y para este Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer", afirmó. La regidora recordó además que las imágenes de Burtynsky muestran "paisajes alterados por la industria" y defendió que Avilés se ha convertido en un referente industrial europeo gracias a su apuesta por la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y el conocimiento.

El agua y Avilés

Monteserín vinculó también el contenido de la muestra con la historia de la ciudad y su relación con el agua. "Avilés mira con pasión a su ría", afirmó, antes de destacar que este recurso ha sido uno de los principales motores de transformación y desarrollo del municipio a lo largo de los siglos. La alcaldesa subrayó además que la Bienal Climática nace con la voluntad de impulsar "un análisis profundo, reflexivo y amplio" sobre las consecuencias del cambio climático y el impacto de las decisiones humanas sobre el entorno.

Para Viganò, una de las grandes virtudes de la exposición es precisamente esa capacidad de atraer al espectador a través de la belleza para después confrontarlo con la realidad. "Todo parte del amor de Burtynsky por el paisaje. Busca involucrar a la gente a través de la belleza", explicó. La comisaria se mostró convencida de que la muestra tendrá una gran acogida en Avilés y destacó también su potencial educativo. "Está muy bien para visitas guiadas de colegios. Puede ser el inicio de un estudio para profundizar en estos temas ambientales", apuntó.

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Las entradas para visitar "Agua" ya están a la venta al precio de cinco euros, con tarifa reducida de cuatro euros. La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre, consolidándose como una de las principales propuestas culturales del verano avilesino y como el prólogo visual de una Bienal Climática que aspira a situar a la ciudad en el centro del debate sobre el futuro del territorio y la protección del medio ambiente.