Fernández-Font apela a empresas y autónomos para abrir "una nueva etapa" en la Cámara de Comercio de Avilés
El candidato afirma que el cambio debe construirse "entre todos" y anima a los electores a ser protagonistas del futuro cameral
"Cada voto es importante para construir tu Cámara de Comercio". Javier Fernández-Font, aspirante a la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés, apeló este viernes a la movilización de empresas, comercios y autónomos de la comarca ante las elecciones camerales del próximo martes, 2 de junio. El candidato sostiene que la cita no decidirá solo una parte del Pleno cameral, sino el modelo de institución que se quiere para los próximos años.
Fernández-Font defendió la necesidad de abrir una "nueva etapa" en la Cámara, con una entidad "más cercana, más moderna, más participativa y mucho más útil" para el tejido empresarial de Avilés y su comarca. Su mensaje se dirige tanto a la gran industria como a las pequeñas y medianas empresas, el comercio local y los profesionales autónomos, a quienes sitúa como piezas esenciales de la economía comarcal. "Sin comercio, sin servicios y sin autónomos no existe una comarca viva", afirmó.
El candidato asegura que en las últimas semanas ha hablado con numerosas empresas y autónomos, de las que percibe "una enorme voluntad de participar, de implicarse y de construir una nueva etapa entre todos". A su juicio, la Cámara debe recuperar capacidad de liderazgo para defender "los intereses reales de la comarca de Avilés" y convertirse en una institución útil "para quien empieza, para quien arriesga, para quien crea empleo y para quien necesita sentirse acompañado".
Las votaciones del próximo martes afectarán a los grupos del Pleno en los que hay más candidaturas que puestos disponibles. El órgano cameral estará formado por 37 miembros, de los que 25 serán elegidos por sufragio entre empresas clasificadas por sectores económicos. A ellos se sumarán representantes propuestos por organizaciones empresariales y compañías con aportación económica voluntaria a la institución. La proclamación de electos está prevista tres días después, una vez verificados los resultados.
Tanto Fernández-Font como Daniel González, actual presidente cameral y aspirante a revalidar el cargo, ya tienen garantizado asiento como vocales en el futuro Pleno al haber sido proclamados en sectores sin competencia suficiente para acudir a las urnas. Fernández-Font concurrirá como representante de Alusin Solar en el gremio de Fabricación industrial, mientras que González lo hará al frente de Digitec Inversiones en el sector de Comercio de muebles, ferretería y asimilados. La elección definitiva de la presidencia llegará después, en la sesión constitutiva del nuevo Pleno, mediante votación secreta.
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