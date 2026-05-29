El impacto de los conciertos del "Último de la fila" y Aitana para Avilés: más de 500 trabajadores y un retorno de 2,6 millones de euros

Los conciertos del “Último de la Fila” y de Aitana en Avilés van a movilizar a medio millar de trabajadores: desde maquinistas, guardias de seguridad o personal de “catering” y supondrán un impacto para la economía local de 2,6 millones de euros. Esa es la previsión que hacen los organizadores de los grandes conciertos del verano avilesino, que serán también la prueba de fuego del pabellón de La Magdalena como el mayor centro de conciertos de Asturias. La vuelta de Manolo García y Quimi Portet está fechada el día 20 y el recital de la “superestrella”, por su parte, está previsto para seis días después.

Estos dos conciertos abren el calendario festivo avilesino con una repercusión en la economía local de hasta 2,6 millones de euros. Tomando como referencia los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la organización estima un gasto medio de 130 euros por persona y día desplazada a una ciudad para asistir a cada uno de los recitales. Aplicando a una previsión de 20.000 asistentes en cada uno de ellos, el retorno económico ascendería a 2,6 millones.

Prueba de que esto es así es que las plazas hoteleras para esas noches hace meses que están llenas, tal y como publicó este periódico hace ya meses. Esto hizo que el abanico de la afición se abriese entonces por ciudades como Oviedo y Gijón, que también se beneficiarán del impacto de ambos eventos.

Servicios auxiliares

Serán de dos tipos las quinientas personas contratadas para cada uno de los conciertos: por un lado, el personal específico y, por otro, las plantillas que vayan a desplazar cada una de las empresas auxiliares del sector, que son medio centenar.

Entre los servicios auxiliares implicados figuran labores de acomodación, carga y descarga, transporte, control de accesos, seguridad del recinto, cocina, producción técnica y atención a artistas y equipos.

Según los datos facilitados por los promotores, será necesaria la subcontratación de más de medio centenar de compañías para cubrir necesidades técnicas y logísticas vinculadas a cada concierto. Entre los trabajos previstos se encuentran la instalación de escenarios, gradas, sistemas de sonido, iluminación, pantallas de vídeo, efectos especiales, ambulancias, vallado de seguridad, aseos portátiles y maquinaria especializada como carretillas elevadoras.

La organización destaca como principal el hecho de que las empresas de apoyo a la organización de los conciertos sean asturianas. De hecho, más del 80 por ciento de ellas son locales y regionales, es decir, más de cuarenta.

“El Último de la Fila”

La llegada de El Último de la Fila a La Magdalena convertirá el recinto avilesino en escenario de uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Asturias. El regreso a los escenarios de Manolo García y Quimi Portet, tras décadas sin girar juntos, ha despertado una enorme expectación en todo el país.

La actuación contará con un montaje de gran formato adaptado a un recinto exterior como La Magdalena, con amplio despliegue técnico de sonido, iluminación, pantallas, producción y logística para atender a un aforo multitudinario.

Aitana

La actuación de Aitana, incluida en su gira internacional “Cuarto Azul World Tour”, será una de las grandes citas musicales del verano en Asturias.

En La Magdalena se espera un recinto dividido en distintas zonas de público, con espacios de pista, “front stage” y gradas. La apertura de puertas está prevista durante la tarde. Detrás del escenario habrá también una importante maquinaria laboral.

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La actuación de Aitana figura entre los eventos más esperados del calendario musical regional.