El PP de Avilés alegará contra la cuenta general de 2025 y advierte de una posible reclamación millonaria al Ayuntamiento

El gobierno local logró este miércoles el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de la Cuenta General del Ayuntamiento de Avilés con los votos a favor de PSOE y Cambia. La previsión, indican desde el Ayuntamiento, es que una vez superado el plazo de alegaciones sea sometida a la votación del Pleno antes de octubre para, a continuación, remitirla a la Sindicatura de Cuentas a tiempo, no como en el ejercicio de 2024, lo que conllevó un "tirón de orejas" del Síndico al Consistorio. Este documento, señala el Consistorio, "refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de la ejecución del presupuesto, e incluye tanto a los organismos autónomos como a las empresas públicas". Si bien, desde el PP, que votó en contra en la comisión, advierten de que en esas cuentas figura una provisión de responsabilidades de 15,3 millones de euros que, apuntan, podrían estar relacionada "con una posible reclamación de la empresa Asturagua por el incumplimiento de las compensaciones previstas".

Esther Llamazares, portavoz municipal del PP, señala que "la provisión de responsabilidades consignada en 2025 fue de 129.486,93 euros, mientras que la de 2025 es de 15.323.858 euros", un "salto brutal que exige una explicación inmediata, completa y documentada". La popular asegura que, de hecho, en la comisión se cuestionó al gobierno local sobre ello y que "nadie supo explicar a qué correspondía esa cifra más allá de decir que podría tratarse de un error".

Pero la portavoz popular señala directamente a una posible reclamación de Asturagua. “No es difícil deducir que esta provisión puede estar vinculada a una posible reclamación de Asturagua por el contrato del agua y por el incumplimiento de las compensaciones previstas con el socio privado. Hace ahora un año, pregunté en el Pleno por la situación del contrato del ciclo integral del agua, por la revisión de la TIR (tasa interna de rentabilidad) del socio privado, por el posible desequilibrio económico del contrato y por el riesgo de que el Ayuntamiento volviera a encontrarse con una compensación millonaria que hubiera que aprobar con urgencia”, recuerda la portavoz popular, en referencia a que el contrato con la empresa del agua que afirma que desde el PSOE se le transmitió que no se iba a hacer ninguna aportación adicional en este mandato: "El Gobierno alardeó de que tenían claro que no iban a hacer ninguna aportación adicional en este mandato”.

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“Hemos solicitado el informe jurídico que sustenta la provisión, la identificación del expediente, la reclamación que la origina, el método de cálculo utilizado, el estado de tramitación y las consecuencias económicas que puede tener para el Ayuntamiento y para los vecinos”, detalla Llamazares, que agrega: “El Gobierno debe explicar qué está ocultando a la Corporación y a los ciudadanos. No es un asunto menor. A la concejala de Hacienda le aparecen más de 15 millones de euros en la Cuenta General como provisión por responsabilidades, es decir, como posible riesgo de pago futuro, y no sabe explicar cuál es su origen, su destino ni sus consecuencias. Además de una temeridad que demuestra el caos y el descontrol de este Gobierno”.