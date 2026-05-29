San Juan de la Arena Sí denuncia el derribo de material deportivo municipal abandonado
El colectivo critica que el Ayuntamiento de Soto del Barco opte por eliminar estructuras deportivas financiadas con dinero público en lugar de estudiar su recuperación para crear una zona de entrenamiento y ocio al aire libre
El colectivo San Juan de la Arena Sí denunció este viernes que el Ayuntamiento de Soto del Barco ha comenzado a derribar infraestructuras deportivas municipales abandonadas en lugar de estudiar su recuperación para uso público. La agrupación asegura que la actuación se inició apenas un día después de que hiciera pública la situación de abandono, durante más de ocho años, de obstáculos de madera, elementos de entrenamiento y grandes neumáticos financiados con dinero público y utilizados en antiguas actividades deportivas.
Desde el colectivo sostienen que buena parte de ese material podía haberse rehabilitado para crear una zona de entrenamiento y deporte al aire libre, con un coste mínimo para las arcas municipales y un importante potencial para el desarrollo deportivo y turístico del concejo. "La solución al abandono no puede ser destruir recursos públicos que aún podrían tener una función social, deportiva y turística", señalan desde San Juan de la Arena Sí, que considera "profundamente equivocada" la decisión adoptada por el equipo de gobierno municipal.
La plataforma critica la "preocupante falta de visión" del Ayuntamiento en la gestión del patrimonio municipal y anuncia que solicitará explicaciones públicas en el próximo pleno. "Gestionar correctamente los recursos públicos no consiste únicamente en retirar lo deteriorado, sino en estudiar cómo reutilizar, recuperar y dar valor a aquello que ya pertenece a todos los vecinos", concluyen.
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