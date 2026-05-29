La tercera edición de CarbaTapa anima Avilés con la originalidad de sus pinchos

En Avilés los grandes platos se comen en pequeños bocados. "La tapa es un complemento en nuestro menú habitual que ayuda a darnos a conocer", sentencia el gerente del bar Reguero, Marcos Arjona, que participa en la tercera edición de "CarbaTapa", en el Carbayedo. Nueve establecimientos ofrecen desde este viernes sus pinchos, cada uno original en su manera. "Para este año, escogimos un ingrediente con el que trabajamos mucho habitualmente, porque sabemos que gusta mucho", confiesa el hostelero.

Un vaso relleno de patatas teja, picadillo de León picante y una salsa de reducción de queso La Peral: "Es un sabor seguro para que la gente pruebe. Además, estamos acostumbrados a usar el picadillo en otras tapas". Las expectativas para este fin de semana son muy buenas. "En la edición anterior tuvimos muy buena acogida, nos hemos dado cuenta de que los avilesinos se prestan mucho a ver las novedades", apunta. Y es que participar en "CarbaTapa" es la oportunidad perfecta para "dar algo diferente, diversificarnos de alguna manera y que la gente conozca sabores nuevos".

De izquierda a derecha, Maxi y Ricky Asprón y Norberto Blanco, con la tapa del bar Reguero. / Mara Villamuza

En el establecimiento La Pepita, dirigido por Javier Luna, han querido hacer una tapa que homenaje a su acompañamiento habitual: "Siempre damos una gilda con la bebida, así que la ampliamos con pulpo, langostino y piparra". En La Sede, establecimiento hermano, optaron por algo un poco más atrevido. "Un pan bao con cochinita pibil y un 'toque canalla', con picante añadido", detalla. El año pasado quedaron terceros en este certamen gastronómico y ha sido una de las razones por las que decidieron volver a presentarse al Concurso asociado al certamen: "La afluencia fue muy buena en la edición pasada, estamos muy contentos". Incluso esperan superarse este año. "Si sigue haciendo el buen tiempo de estos días, seguro que vienen más personas, porque esta zona está cada vez más frecuentada", asegura.

En Dialva para vos han querido darle un toque extra de originalidad a su tapa que lleva también un nombre cuanto menos llamativo: "Tres..Cincuenta. Lo entiendes al abrirlo". Su encargada de comunicación, Carolina Martínez, explica que el objetivo era hacer un plato único: "Va tapada y ahumada en una campana, pero su ingrediente principal es la carrillera, que le gusta a todo el mundo". El establecimiento es uno de los veteranos, pues lleva participando en "CarbaTapa" desde la primera edición. "Todos los años ha sido espectacular, nos acogieron muy bien, y esperamos que este año sea igual", añade.

Participar en estas iniciativas es perfecto para que "la gente conozca nuevos establecimientos, con la excusa de probar una receta nueva en formato tapa". En el caso de Jorge Lastra y Marta Rodríguez, comen todos los viernes en Dialva para vos, y esta vez se aventuraron a probar su tapa: "Todo nos ha llamado la atención, tiene un nombre llamativo y, además, está muy rica". Y no solo eso, sino que "complementas la comida habitual con algo nuevo, es algo especial".

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Todo quien pruebe las tapas en los distintos establecimientos podrá votar su favorita para participar en distintos sorteos, a través de un sistema de cartillas. Los premios son cuatro entradas para el teatro Palacio Valdés, además de un cheque para una comida o cena en la hostelería participante, otro para gastar en el comercio local asociado, un circuito termal cedido por el Zen Balagares y distintos lotes de bebidas. En el Carbayedo se ofrecerán grandes platos en pequeño formato hasta el domingo.