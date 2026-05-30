El albergue de peregrinos Pedro Solís de Avilés reabre como un espacio sostenible y de alta eficiencia energética

El albergue de peregrinos de Avilés es ahora un lugar con mayor eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y calidad de servicio. Tras siete meses cerrado por obras, el Albergue de peregrinos Pedro Solís, ubicado en la calle La Magdalena, número 1, de Avilés y gestionado por la Asociación Astur-Galaica de Santiago Apóstol, ya finalizó sus trabajos de rehabilitación integral y volverá a su funcionamiento habitual esta semana, una vez todo el equipo se traslade de nuevo desde el Edificio Fuero, su ubicación provisional.

La actuación permitirá que el consumo energético se reduzca en un 80%. La factura energética se reducirá en 3.000 euros con respecto al año pasado y el ahorro económico será mayor. Esto se debe a que la instalación está preparada para verter a la red los excedentes producidos por la instalación solar fotovoltaica.

El plan de obras, adjudicado a la empresa Asturimagen S.L. por 338.541,62 euros, fue cofinanciada con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation-EU. El concejal de Servicios Urbanos y Medio Ambiente, Pelayo García, describe el albergue como un edificio más edificio, sostenible y mejor preparado: "Cuida el entorno, respeta el patrimonio y mejora tanto la calidad del servicio a quienes recorren el Camino como a la propia ciudad de Avilés".

Del total de la inversión, 277.430,13 euros fueron aportados por la Unión Europea. Finalmente, con las obras mejoraron la envolvente térmica, instalar bombas de calor de alta eficiencia y paneles solares integrados en la cubierta, así como climatización mediante techo radiante. Asimismo, se renovó la iluminación con tecnología LED, se incorporaron seis puntos de recarga para bicicletas eléctricas, se instalaron sistemas de ventilación con recuperación de calor y se implantó un sistema para facilitar la gestión de residuos moderna y apropiada para el entorno de uso intensivo.

De la misma manera, se reduce la dependencia de la red eléctrica convencional, ya que al generar su propia electricidad y utilizarla para calefacción, refrigeración y agua caliente, el albergue es más resiliente ante interrupciones de suministro o fluctuaciones de precios.

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"La rehabilitación integral del albergue permitirá contar con un espacio más eficiente, con un importante ahorro en consumos y un modelo más respetuoso con el medio ambiente, que es precisamente hacia donde tiene que avanzar el turismo del futuro", explica la concejala de Turismo, Raquel Ruiz. Se trata de una apuesta por la sostenibilidad sin perder la identidad, sostiene Pelayo García: "Avilés es una ciudad que rehabilita y mejora lo que tiene, convirtiendo los fondos europeos en beneficios concretos y medibles".