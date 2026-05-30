Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox: "El PSOE ha hecho que se pierda el orgullo de ser de Avilés"

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho de la planta baja del ayuntamiento. Desde la ventana, abierta de par en par para combatir las altas temperaturas, se ve El Parche a ras de calle.

¿Qué balance hace de estos tres años de gobierno local?

El gobierno local está llevando a cabo políticas absolutamente continuistas que no cambian nada. Han sido incapaces, no solo de cumplir su programa electoral, sino que se han dedicado a hacer cosas que en el programa electoral no aparecen por ningún lado.

¿Por ejemplo?

Como la Zona de Bajas Emisiones, que ha aparecido como por arte de magia. Es una medida que consideramos clasista, ya que discrimina a los que no pueden acceder a un coche eléctrico o a determinada etiqueta medioambiental. Y eso es un atentado contra la libertad de las personas. Por ello, hemos presentado alegaciones.

También han mostrado una feroz oposición a las políticas de vivienda.

Aquí tenemos una fundación [por la Fundación San Martín] que en su día nos parecía una herramienta eficaz para personas que tienen un momento de emergencia quedan acceder a una vivienda digna. Sin embargo, durante los últimos años, y esto lo hemos denunciado, hemos comprobado que se ha transformado en una atracción de gente que sin ningún arraigo recibe una vivienda y ayudas de emergencia social. Hasta el 75% de las vivienda se dan en la Fundación San Martín van a personas de origen extranjero. Lo único que se pide son seis meses de arraigo. Pues hombre, que alguien que lo único que ha hecho es contribuir seis meses aquí le demos una vivienda, me parece un poquito exagerado.

¿"Prioridad local"?

Las políticas tienen que ir encaminadas a los vecinos de Avilés. Quiero recordar que se han mandado partidas altísimas, rondando los 300.000 euros, a cooperación internacional, mientras aquí hay grandes necesidades entre nuestros vecinos.

La Fundación San Martín también promueve el programa Avilés Alquila, que según las estadísticas ofrece buenos resultados.

Esto lo que demuestra es que la izquierda, cuando le conviene, sí puede regular a favor del propietario. Nos parece una iniciativa correcta, pero lo que no puede pretender la señora Solís [por Ana Solís, concejala de Vivienda, de IU] es que se tope el precio de la vivienda.

¿Habla de las zonas tensionadas?

Las zonas tensionadas no funcionan. Se ha visto en ciudades como Amsterdam, Berlín o Barcelona. Aquí lo que pasa es que si topas los precios, los propietarios van a decidir no poner pisos en el mercado o venderlos a inversores extranjeros o fondos de inversión. El problema es que aquí, desde IU se nos quiere decir que el que tienen un piso de su abuelo, de sus padres o un pisito que compró con ahorros y que complementa la economía familiar es un malvado propietario.

¿Qué solución ve Vox al problema de la vivienda?

Lo que se debe hacer es facilitar la construcción masiva donde hace falta. Para ello, hay que reducir los impuestos sobre la vivienda y romper las bolsas de suelo. Las actuales son muy grandes y a los constructores no les interesa edificar ahí. Y si mañana gobernase Vox, pediríamos inmediatamente que se retire el decreto de zonas tensionadas.

Otro suelo importante es el de Baterías. Tampoco les convence el plan del Puerto.

Es uno de los suelos más ambicionados de Asturias: está cerca del Puerto, de la autovía, del ferrocarril… Pero solo acumula retrasos. Tenía que estar listo para comercializar en 2024, pero en 2026 seguimos como estábamos. Y nos da la impresión de que no se va a descontaminar. Y eso, por no hablar de los chanchullos. Primero con la demolición, que si Leire [Díaz, la conocida como "fontanera del PSOE"], Erri Berri, las investigaciones de la Sepi… Nos hicieron promesas de que esto iba a ser la leche, que se iba a vender a precios competitivos, y al final va a ser poco más que un almacén para el Puerto, cuando se pudo haber captado un proyecto potente como el de Indra. Luego preguntas y te dicen que no pueden contar nada por confidencialidad… Hemos sido engañados.

Otro gran proyecto municipal está ahí al lado: la Isla de la Innovación

Otro proyecto de mentira. No dicen que van a hacer un gran proyecto en la margen derecha, y lo único que hacen es acumular retrasos y enseñar papeles. Nada más. Y parecido con el Niemeyer.

¿Cómo ve el Niemeyer?

Se ha convertido en una herramienta al servicio de la izquierda. Está politizado. Y eso por no hablar de la nefasta gestión de su director [Carlos Cuadros], que tiene uno de los sueldos más altos que paga la administración asturiana. Además, es un hombre que es incapaz de hacer vida y de conectar con Avilés.

Dicen habitualmente que el gobierno local "no transforma la ciudad"

Es que han sido incapaces de hacer una transformación profunda de la ciudad, como sí ha hecho Oviedo o Gijón. La entrada por Luanco, por ejemplo, es un desastre absoluto. Lleva así 45 años. La entrada por Los Telares, lo mismo; la de La Carriona, ídem… Ya no hablamos de proyectos como eliminar la barrera ferroviaria. Te pueden engañar [refiriéndose a la administración central] cinco años, tres, ocho… Pero cuando llevas así 40 años, tienes que decir: "Vamos a hacer algo". Y han sido incapaces. Hasta de eliminar el paso a nivel de Larrañaga. Nosotros entendemos que soterrar las vías del tren es una obra faraónica, pero mientras llega, se pueden hacer soluciones intermedias para que eso se pueda salvar.

¿Cómo ve los barrios? El gobierno local está reuniéndose con los vecinos para mostrar su plan.

Es un plan en el que no hay nada nuevo. Solo promesas incumplidas, proyectos que ya se habían anunciado y que ahí siguen. Además, ¿qué es eso de hacer promesas de 2027 a 2031, cuando hay elecciones el año que viene? Están haciendo campaña electoral a costa de las arcas municipales.

El gobierno local lleva año y pico en minoría.

Y todo sigue igual, porque Podemos apoya el 99% de las iniciativas del PSOE. El gobierno local está llevando cabo políticas continuidad, como las de los últimos 45 años, que nos han puesto a años luz de las otras dos grandes ciudades de Asturias. El PSOE ha hecho que se pierda el orgullo avilesino.

¿Cómo afronta Vox este año preelectoral?

Para nosotros es el año más intenso, pero creo que el mensaje y el trabajo de Vox ya ha quedado claro y hemos cumplido con creces las expectativas. Notamos que el mensaje ha calado.

¿Será la próxima candidata a la Alcaldía del partido?

Estaré donde me ponga el partido. A día de hoy soy una servidora pública y estoy aquí para defender Avilés desde donde sea y desde donde considera el partido. Por ahora es muy pronto para hablar de candidaturas.

¿Y su prioridad es hacerlo desde Avilés?

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Sí. Yo soy de Avilés, nunca me he ido de Avilés y quiero seguir trabajando por Avilés.