Avilés se expande en La Grandiella con la sede de Rey Pelayo, una comisaría y FP

El nuevo Avilés se adivina ya en La Grandiella, donde ya cobra forma la futura sede de la asociación Rey Pelayo para personas con discapacidad intelectual de Avilés y comarca, un equipamiento que costará 1,3 millones de euros y se paga con cargo a los fondos europeos, a través de un convenio con el Principado de Asturias que también incluye el centro intergeneracional en construcción en la calle Palacio Valdés.

El estado actual de las obras de construcción en La Grandiella de la futura sede de la asociación Rey Pelayo. |

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), visitó este viernes la actuación arropada por miembros de su equipo. A pie de obra valoró el trabajo desarrollado para la obtención de fondos europeos: "Un dinero que hemos ido a buscar, y estamos muy orgullosos de este recorrido y del trabajo, que tiene que ser coherente con los objetivos políticos, que en este caso son mejorar la vida de las personas que viven en Avilés". Indicó que la ciudad ha recibido 33 millones de euros y que ahora se trabaja con "hiperactividad". Destacó asimismo el trabajo de los técnicos municipales.

La previsión es que la obra de Rey Pelayo finalice antes de que acabe 2026. Ya se trabaja en el futuro traslado de los usuarios: "Los cambios serán graduales", avanzó el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García.El nuevo Avilés se adivina ya en La Grandiella, donde crece entre capas de hormigón y ferralla la nueva sede de Rey Pelayo, que costará 1,3 millones de euros con cargo a los fondos europeos, a través de un convenio suscrito con el Principado de Asturias para el desarrollo de este equipamiento y del centro intergeneracional en construcción en la calle Palacio Valdés. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, visitó este viernes la actuación arropada por buena parte de su equipo. A pie de obra valoró el trabajo desarrollado para la obtención de ese dinero de la Unión Europea: “Un dinero que hemos ido a buscar, y estamos muy orgullosos de este recorrido y del trabajo, que tiene que ser coherente con los objetivos políticos, que en este caso son mejorar la vida de las personas que viven en Avilés”. La previsión es que la obra finalice antes de que acabe 2026. De forma parelela ya se está trabajando en el futuro traslado de los usuarios: "Los cambios serán graduales", avanzó el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García.

El nuevo equipamiento de La Grandiella es el primero pero no el único que dibuja el nuevo Avilés, que crece hacia La Carriona. La Policía Local de Avilés, que desde hace más de dos décadas ocupa un local en los bajos del estadio Suárez Puerta, tendrá su propia comisaría. El gobierno local pretende dar respuesta a esta reivindicación histórica de los agentes municipales y planea la construcción de nuevas dependencias en La Grandiella, en las proximidades del aparcamiento disuasorio ya en funcionamiento en este barrio, el que tiene la población más joven de Avilés. El presupuesto municipal de Avilés de 2026 incluye 100.000 euros para esa comisaría.El nuevo equipamiento de Rey Pelayo es el primero pero no el único que dibuja el nuevo Avilés, que crece hacia La Carriona. La Policía Local de Avilés, que desde hace algo más de dos décadas ocupa un local en los bajos del estadio Suárez Puerta, tendrá su propia comisaría. El gobierno local pretende dar al fin respuesta a esta reivindicación histórica de los agentes municipales y planea la construcción de unas nuevas dependencias en La Grandiella, en las proximidades del aparcamiento disuario ya en funcionamiento en este barrio que, a la sazón, es el más “joven” de Avilés por población infantil. El presupuesto municipal de Avilés para 2026 incluye una partida de 100.000 euros para la nueva comisaría.

En La Grandiella estará también el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). El proyecto consiste en un moderno complejo integrado en las inmediaciones de un pequeño bosque, preparado para ofertar cinco familias del sector servicios. El equipamiento, de unos 7.500 metros cuadrados de superficie construida, se distribuirá en tres volúmenes interconectados por pasarelas y vestíbulos. La edificación tendrá un consumo energético casi nulo y dispondrá de un sello de sostenibilidad GBCe de cuatro hojas verdes.En La Grandiella estará también el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). El proyecto consiste en un moderno complejo integrado en las inmediaciones de un pequeño bosque, preparado para ofertar cinco familias del sector Servicios. El equipamiento, de unos 7.500 metros cuadrados de superficie construida, se distribuirá en tres volúmenes –con un sótano y tres plantas cada uno–, interconectados por pasarelas y vestíbulos. La edificación tendrá un consumo energético casi nulo y dispondrá de un sello de sostenibilidad GBCe de cuatro hojas verdes, que acredita el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y el mínimo impacto medioambiental.

Ochenta usuarios

Por el momento, en La Grandiella se adivina ya el centro de Rey Pelayo, que se ajustará al programa para los centros de atención diurna CuidAS y estará preparado para atender a un mínimo de 80 usuarios. El edificio, que tendrá una superficie construida de 996 metros cuadrados y se levanta en una parcela de 2.288 metros cuadrados, tendrá dos plantas sobre rasante: la baja, con una superficie construida de unos 820, y la primera, de 176. Actualmente, la obra se encuentra en la fase final de construcción de la estructura del edificio. El resto de la superficie de la parcela se destinará a galerías, plataforma de acceso al equipamiento, aparcamiento y zonas ajardinadas, manteniendo la integración con el parque y el entorno residencial. Todo ello supondrá más de 1.000 metros cuadrados, casi la mitad de la parcela.Por el momento en La Grandiella se adivina ya el centro de Rey Pelayo, que se ajustará al programa para los centros de atención diurna CuidAS, y estará preparado para atender a un mínimo de 80 usuarios. El edificio, que tendrá una superficie construida de 996 metros cuadrados y se está levantando en una parcela de 2.288 metros cuadrados, tendrá dos plantas sobre rasante: la baja, con una superficie construida de unos 820, y la primera, de 176. Actualmente, la obra se encuentra en la fase final de construcción de la estructura del edificio. El resto de la superficie de la parcela se destinará a galerías, plataforma de acceso al equipamiento, aparcamiento y zonas ajardinadas, manteniendo la integración con el parque y el entorno residencial. Todo ello supondrá más de 1.000 metros cuadrados, casi la mitad de la parcela.

Sin barreras arquitectónicas

El interior del equipamiento contará con dos espacios diferenciados. En la planta baja se ubicarán los espacios de uso del centro, albergando tanto la actividad como la atención y los servicios. La planta primera albergará las instalaciones técnicas, por lo que no tendrá uso público. Todo el centro contará con accesibilidad universal. Se trata de un edificio concebido en una única cota funcional, sin barreras arquitectónicas, con recorridos claros y seguros. Su diseño funcional y flexible permite la adaptación futura del edificio y posibles ampliacionesEl interior del equipamiento contará con dos espacios diferenciados. En la planta baja será donde se ubiquen los espacios de uso del centro, albergando tanto la actividad, como la atención y los servicios. Por su parte, la planta primera albergará las instalaciones técnicas, por lo que no tendrá uso público. Todo el centro contará con accesibilidad universal. Se trata de un edificio concebido prácticamente en una única cota funcional, sin barreras arquitectónicas, con recorridos claros y seguros. Su diseño funcional y flexible, que permite la adaptación futura del edificio y posibles ampliaciones..

El edificio ha sido proyectado como de consumo de energía casi nulo, partiendo de una envolvente térmica eficiente, con soluciones de alta durabilidad y bajo mantenimiento. Incorpora ventilación con recuperación de calor, iluminación LED con control y regulación, y sistemas eficientes de climatización y agua caliente sanitaria.

El diseño del edificio se guía por el concepto de "Entorno facilitador" desarrollado en la Estrategia CuidAS de la Consejería de Servicios Sociales. El resultado será un edificio abierto y polivalente con el objetivo de que los usuarios lo hagan suyo y se desenvuelvan con total libertad y autonomía. La aproximación al edificio desde el exterior se realizará de forma accesible y natural, desembocando en un espacio abierto comunicado con el jardín a través de grandes ventanales donde recibir y desarrollar actividades con los familiares y la comunidad.El diseño del edificio se guía por el concepto de “Entorno facilitador” desarrollado en la Estrategia CuidAS de la Consejería de Servicios Sociales, por lo que el resultado será un edificio abierto y polivalente con el único objetivo de que los usuarios lo hagan suyo y se desenvuelvan con total libertad y autonomía, con el fin último de su adaptación a la vida autónoma. La aproximación al edificio desde el exterior se realizará de forma totalmente accesible y natural, desembocando en un espacio abierto y polifuncional comunicado con el jardín a través de grandes ventanales donde recibir y desarrollar actividades tanto con los familiares como con la comunidad, facilitando su integración.

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En estos espacios se podrán desarrollar actividades, reuniones, exposiciones o celebraciones que contribuyan al desarrollo de una cultura ética, integradora y deliberativa tal como propone la estrategia CuidAS.