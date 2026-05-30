Avilés se prepara para recibir la XXII Feria del Vehículo de Ocasión, que acoge por primera vez el Rally de la Magdalena
Más de una veintena de expositores participarán en el evento, que tendrá en exposición alrededor de 350 vehículos clásicos en perfecto estado y disponibles para comprar
M. O.
Vehículos monovolúmenes, berlinas, crossover, todoterrenos, deportivos, de alta gama, comerciales o clásicos. Todos ellos se podrán ver en la XXII Feria del Vehículo de Ocasión de Avilés del 5 al 7 de junio en el pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena. Como novedad, acogerá el III Rally de La Magdalena. Asimismo, por tercer año consecutivo, el programa incluirá un Rally de Regularidad para coches clásicos anteriores a 1996.
Se trata de una prueba organizada por el Automovil Club del Noroeste, en colaboración con la Cámara de Comercio de Avilés. Será en la original modalidad "a calcar", recorriendo los participantes un bucle de tres tramos por la mañana para marcar sus tiempos de referencia. Por las tardes, repetirán el recorrido intentando "calcar" los tiempos de la primera pasada.
Será una ruta secreta para los participantes, aunque se les entregará un "roadbook" antes de la salida. De esta manera, descubrirán el recorrido del mismo en la primera pasada, marcando los tiempos que hay que intentar copiar en la segunda.
En la feria estarán presentes más de una veintena de empresas, entre concesionarios y compraventas. Desplegarán una amplia oferta, con alrededor de 350 vehículos en exposición. Todos ellos cuidadosamente seleccionados, en perfecto estado y de las marcas y modelos más demandados. Es la ocasión para que el público asistente pueda comprar vehículos como si estuvieran recién salidos de fábrica a los precios más competitivos, tal y como aseguran los expositores que participarán en la próxima edición.
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