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La Cátedra de Cine de Avilés recibe a Pablo Berger, uno de los grandes nombres del cine español

El director, guionista y productor participará en un encuentro abierto al público el viernes 5 de junio

El cineasta Pablo Berger posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya.

El cineasta Pablo Berger posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya. / E.P.

Pelayo Méndez

Avilés

El director, guionista y productor Pablo Berger, ganador de cuatro premios Goya, visitará la Cátedra de Cine de Avilés el próximo viernes, 5 de junio, en un encuentro abierto al público que se celebrará a las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (CSU). La cita permitirá a los aficionados acercarse a uno de los cineastas españoles más reconocidos, autor de títulos como "Torremolinos 73", "Blancanieves", "Abracadabra" y "Robot Dreams".

Berger acudirá al CSU para repasar una carrera marcada por una mirada muy personal y por algunos de los reconocimientos más destacados del cine español. Dos de sus Goya llegaron con "Blancanieves", premiada como mejor película y mejor guion original, y otros dos con "Robot Dreams", distinguida como mejor película de animación y mejor guion adaptado, además de nominada a los premios Oscar como mejor película de animación. El encuentro estará conducido por la periodista y subdirectora de la Cátedra de Cine de Avilés, Paula Ponga, con quien conversará sobre las claves de su obra.

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La trayectoria de Berger comenzó en 1988 con el cortometraje "Mamá", producido por Joaquín Trincado, con dirección artística de Álex de la Iglesia y colaboraciones como la de Ramón Barea. Los premios obtenidos por aquel trabajo le abrieron las puertas de una beca de la Diputación Foral de Vizcaya para estudiar un máster de cine en la New York University, donde dirigió "Truth and Beauty", corto por el que fue nominado a los Emmy. La Cátedra de Cine continúa así su programación final de curso, de la que aún se espera "alguna última sorpresa".

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