Marino Díaz, patrón mayor de La Arena: "La pesca ya no da, la Cofradía vive de la gestión de su patrimonio"

Marino Díaz García (La Arena, 1966) no quiere pasar a la historia de la pesca asturiana como el patrón mayor en cuyo mandato dejó de pescarse angula, pero admite que el panorama "no es el mejor posible". Por lo pronto acepta que habrán de aplicarse medidas paliativas porque los números "cantan": las capturas menguan cada año. Al menos, según destaca, hay otros números que van bien: los de la cuenta del banco de la cofradía. Y eso, dice, es importante para que la entidad desempeñe un papel activo en el tejido social del concejo. De todo esto, de las cosas de la mar y también de las de la tierra, habla en esta entrevista.

-¿Qué balance hace de la última costera de angula?

-Empezó el 1 de noviembre y acabó el 31 de marzo. Solo se permitió pescar 30 días para preservar la especie; o sea, uno de cada cinco. Y aún así se dio mal, hubo pocas capturas comparado con años atrás. Se rularon 310 kilos por valor de 166.000 euros frente a los 1.540 por valor de 523.000 euros en 2020. La caída es notable.

-¿Por qué no hay angula como antaño?

-Pues como el salmón, que tampoco se ve uno: por causas climáticas no favorables y por posibles contaminaciones de los ríos que no se analizan de forma adecuada. En este sentido sería oportuno realizar, com o se hace con otras especies, un estudio biológico completo y exhaustivo sobre el estado de la especie y los riesgos que existen para su futuro.

-Y con este panorama, ¿qué futuro tiene la pesquería de la angula?

-Hay un dicho marinero que viene al caso: hablar de la mar y equivocarse es todo uno.

-Me sale usted por la tangente; se lo preguntaré de otro modo: ¿ha llegado el momento de prohibir la pesca de la angula en Asturias como ya han hecho en otros lugares?

-Rotundamente no, antes de eso hay otras alternativas.

-Pues dígame usted.

-El Principado ha aprobado para este año una línea de incentivos al desguace para 20 G. T. (unidad de medida del arqueo bruto de un barco), más otro 20 el año que viene. Es un modo de reducir la flota y favorecer el abandono de la actividad con la consiguiente reducción de unidades pesqueras para reducir el esfuerzo de explotación aproximadamente a la mitad. Es un sacrificio del sector que aceptamos desde la responsabilidad y el realismo de que la pesquería va a menos. No obstante, esta medida debería ser complementada con otra que tenga como beneficiarios a los pescadores de tierra.

¿Sería aceptable aplicar a la angula una veda biológica como la que se hizo con el bocarte y que permitió la recuperación de la especie cuando estaba en estado crítico?

-No estamos cerrados a esa posibilidad, pero no se ha puesto nunca sobre la mesa. También pensamos que si se avanza en ese camino, las medidas deben ser globales e incluir por igual a los pescadores de tierra y desde embarcación.

-¿Y qué hay de llevar a cabo una reconversión de la flota para que se dedique a la captura de otras especies o al marisqueo?

-Eso es inviable porque está todo arrasado: la xarda ha caído en barrena, pulpo y calamar no hay apenas y el marisco anda a la baja.

-¿Cómo afecta este declive generalizado de la pesca a un pueblo de arraigada tradición pesquera como La Arena?

-Tan arraigada como que somos el puerto asturiano con la segunda mayor flota de la región (26 barcos), solo por detrás de Cudillero (36) y seguidos de Luanco (25). Pero a ver, barcos al margen, es innegable que la moral anda por los suelos, este mal momento de la pesca genera tristeza y hace que nadie quiera entrar en el sector.

-Imagino que la crisis también afectará a las cuentas de la cofradía porque reduce sus ingresos. ¿Cómo están las finanzas de la entidad?

-Pues afortunadamente la cofradía está en el mejor momento económico de su historia, no desde luego por los ingresos de venta de pescado pero sí gracias a la gestión de su patrimonio, la herencia que nos dejaron los antepasados cuando el pescado abundaba.

-Y además, basta dar un paseo por el muelle, hay obra de mejora portuaria en marcha.

-Efectivamente, estamos metiendo la luz en la zona de almacenes y urbanizando la marina gracias al apoyo de la Agencia de Desarrollo Local del Bajo Nalón. Y este año nos vendrá una grúa móvil para izar barcos de hasta 40 toneladas que costea el Principado con un coste de aproximadamente 400.000 euros; también tenemos en cartera la digitalización del proceso de subasta en la rula y tenemos previsto pintar la fachada de la rula para devolverle su color azul original.

-Estos días también se ve trabajando en el puerto a la draga que está aumentando el calado. ¿Esa es la actuación que quería la Cofradía?

-No, lo que están haciendo es pan para hoy y "fame" para mañana. Agradecemos a la dirección general de Puertos que trabajen en ello, pero el río volverá a rellenar, como siempre ha hecho, todo lo que se drague. Insistimos en que la obra que sería realmente eficaz es l a construcción de un dique que defienda el puerto d e la entrada de sedimentos arrastrados por la corriente. Lo que nos gustaría es que algún día nos traten como a los puertos que han recibido inversiones millonarias que han servido para arreglar de verdad sus problemas.

-¿Qué balance hace del trabajo que hizo el director general de Pesca saliente, Francisco González?

No hay queja, ha sido el mejor en el cargo con mucha diferencia de los últimos 40 años.

-¿Qué opinión le merece el sucesor, José Enrique Plaza?

-Aún no hemos tenido la oportunidad de saludarnos, pero tengo la máxima confianza en él.

-Como agente social del concejo que siempre ha sido la Cofradía, ¿qué tal es la relación con el Ayuntamiento?

-En general las relaciones son buenas, el alcalde es una persona colaborativa y que, según me consta, está trabajando duro para solucionar en este mandato los problemas económicos que arrastra el Ayuntamiento. No obstante, hay cosas mejorables.

-¿Qué cosas?

-Es una pena que el área técnica municipal no reme a favor de viento; obstaculiza y ralentiza la mayoría de las iniciativas, nos marean a papeles. Al frente hay un señor de más de 70 años que, en mi opinión, ya debería estar retirado y dar paso a la juventud.

-¿El partido localista La Arena Sí ha dado recientemente el premio "Angula de Oro" a Manuel José Fernández Faedo ("Manolo el fíu la Reina") pero la Cofradía se desmarcó, ¿por qué?

-Ese premio lo guisaron y se lo comieron en ese partido, nadie consultó con nosotros en ningún momento y, para colmo, tuvieron la desfachatez de registrar el nombre en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre del concejal Jaime Argudín y dárselo a su padre; es surrealista. Manolo merece eso y mucho más, pero hecho de otra manera. La Arena Sí hace la política en redes sociales; solo saben criticar al gobierno pero luego, en los plenos que van del mandato, han votado a favor de todas las propuestas del actual gobierno del concejo de Soto del Barco. No lo entiendo.

-Usted ya tuvo una etapa de activismo político, ¿acaso está preparando el terreno para volver a escena?

-Nada más lejos de la realidad.

-Cuando mira a su concejo, ¿cómo lo ve?

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-Tristón. Personalmente, y sin ánimo de hacer de menos a nadie, añoro mucho a "Jimi" (Jaime Pérez Lorente), el exalcalde fallecido en 2023 al poco de tomar posesión).