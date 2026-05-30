Permanecen precintadas varias zonas del parque de Ferrera de Avilés tras el vendaval que derribó árboles del pasado miércoles

El parque de Ferrera en Avilés mantiene precintadas varias zonas como consecuencia de los árboles y las ramas caídas tras el vendaval que le puso punto y final a la calurosa jornada del pasado miércoles. El pulmón verde de la ciudad se mantuvo cerrado al público por precaución, pues fue necesaria la actuación de la Policía y los Bomberos para evitar daños mayores y restablecer el orden en ciertos puntos de la ciudad. Actualmente el parque ya está abierto, aunque con zonas acotadas como medida de precaución.