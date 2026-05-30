Estos son los artistas que harán de San Juan de la Arena un gran escenario al aire libre durante este fin de semana

En San Juan de la Arena se impulsa el comercio local a la par que sus vecinos descubren el talento musical de la región. L'arena Music Street es una iniciativa que nace este año para darle vida a los establecimientos participantes con música en directo. Desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo, varios puntos de la localidad acogen conciertos a lo largo de la tarde y noche con el fin de crear un ambiente único en cada uno de los locales.

A lo largo del sábado, de 13.00 a 23.00 horas, los artistas se repartirán por los distintos locales de La Arena. A las 13.00 horas, Only Mery en el Bar La Arena; a las 14.00 horas, Elena Játiva en el Chiringuito RN; a las 19.00 horas, Daniel Viloria en Ohana; a las 20.00 horas, Piezas Sueltas en el Barómetro; a las 21.00 horas, Nudo Norte en La Molinera; a las 22.00 horas, La Mala Espina en la cafetería Gurugú; y a las 23.00 horas, Babbel313 en El Peñón.

Los vecinos acogieron la dinámica de manera que superaron las expectativas de la organización, L'arena Music Experiencie, quienes afirman haber visto los locales llenos y un ambiente extraordinario durante toda la jornada. Ese es, aseguran, el espíritu con el que nació L'arena Music Street: "Acercar la música a la gente y convertir San Juan de la Arena en un gran escenario al aire libre".

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La participación de los distintos artistas o bandas de música puede tener premio. El ganador, elegido tras la votación del público, tendrá la oportunidad de participar el 24 de julio en el escenario principal de L'arena Music Experience 2026, compartiendo cartel con artistas como Despistaos, Depol, Noan y Bely Basarte. Esta iniciativa forma parte de la programación previa del festival, que reunirá a algunos artistas reconocidos en el panorama musical nacional.