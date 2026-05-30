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Vox Avilés señala los problemas de convivencia en La Magdalena: "Nos negamos a acostumbrarnos a los narcopisos y a la violencia"

"Hay familias que tienen miedo en su propio barrio, padres que prefieren que sus hijos no bajen a la calle y vecinos hartos de convivir con calles cada vez más degradadas", aseguró la portavoz del grupo, Arancha Martínez

La calle Luis Bayón.

La calle Luis Bayón. / Luisma Murias

Pelayo Méndez

Avilés

Vox Avilés denunció este sábado la situación de inseguridad, miedo vecinal y deterioro de la convivencia que, según la formación, padecen numerosos residentes de La Magdalena y de otros barrios de la ciudad por la presencia de los llamados narcopisos. La portavoz municipal, Arancha Martínez, aseguró que "hay familias que tienen miedo en su propio barrio, padres que prefieren que sus hijos no bajen a la calle y vecinos hartos de convivir con calles cada vez más degradadas", al tiempo que reclamó medidas para recuperar la tranquilidad en las zonas afectadas.

La formación relaciona estas quejas con el aumento del trapicheo de drogas y de los problemas de convivencia ciudadana en el barrio. En las últimas semanas, la zona ha sido escenario de la desarticulación de un narcopiso y de un incendio, sucesos que han acrecentado la inquietud entre los vecinos. "Los que gobiernan siguen mirando para otro lado. Avilés siempre ha sido una ciudad tranquila, pero los vecinos sienten que eso está cambiando y no precisamente para bien", afirmó Martínez, quien considera que existe una creciente sensación de "abandono institucional".

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Desde Vox reclaman una actuación decidida de las administraciones para frenar la degradación de los barrios, reforzar la seguridad y devolver la normalidad a zonas como La Magdalena. "Nos negamos a acostumbrarnos a los narcopisos y a la violencia, porque cuando crece la inseguridad perdemos libertad. Los avilesinos merecen vivir tranquilos", subrayó la portavoz. La formación insiste en que los barrios de la ciudad no pueden convertirse en espacios marcados por la conflictividad, el tráfico de drogas y la falta de respuestas por parte de las administraciones.

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