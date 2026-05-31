Un avilesino rinde homenaje a Pedro Menéndez con una maqueta sonora

Para pasar el rato –a pesar de "dejarlo todo un poco trasteado"–, el avilesino David Seijo encontró en las manualidades su pasatiempo favorito. Además de la fotografía, dedica dos o tres horas al día a hacer maquetas de lugares emblemáticos de Avilés o Asturias. La última ha sido de la estatua de Pedro Menéndez que hay en el parque del Muelle: "Siempre me gustó mucho su historia y, un día, paseando por allí, se me ocurrió la idea de hacerle mi propio homenaje".

Detalle de la chapa grabada con láser en la escultura.

La réplica de la estatua de Pedro Menéndez la tuvo acabada en tan solo un mes. "Lo más complicado fue hacer lo que es su figura y los cuatro soldados que la rodean", admite. Pero lo sacó adelante gracias a la ayuda de su cuñado: "Hice varias fotos de la figura real y después lo convertí a 3D para que él pudiera imprimir en una impresora 3D. Si no hubiera sido por eso, tardaría años en hacer la maqueta".

Los materiales usados fueron metacrilato y madera y casi todos han sido reciclados, pues "son cosas que había por ahí y no se iban a usar". Otras las compró, como "el césped que compré para poder hacer el prado", explica. Las flores las hizo con papel y después las pintó y "en vez de hacer otras cuatro estatuas pequeñas rodeándole, como ocurre en el parque del Muelle, puse unos jarrones con más flores", detalla. Los cañones, por otra parte, están hechos con tubos de madera, al igual que los bancos.

Excepto algunas cosas, está todo tallado a mano: "Lo voy recortando poco a poco y, después, pinto yo los detalles, como las rayas de los bancos". Sin embargo, la placa de la estatua de Pedro Menéndez está grabada a láser. "Eso no se puede hacer a mano, aunque después me encargué de pintarla y barnizarla", apunta. Como colofón, le puso audio a la maqueta. "Al girar la figura de Pedro Menéndez se activa un interruptor que enciende un altavoz y reproduce un audio con su historia", cuenta Seijo.

Hacer estas réplicas es algo que siempre le gustó: "Ahora estoy jubilado y tengo mucho más tiempo, así que poco a poco voy haciendo las maquetas". Su próximo proyecto son los caños de Rivero, aunque ya lleva hechas otras dos más. "Comencé por el Galeón de San Pedro y mi favorita es la Cuevona de Covadonga, que representa el santuario con la Virgen, los bancos y las velas, y la cascada", afirma.

A la gente le está llamando mucho la atención esta maqueta. De hecho, desde la asociación de vecinos Pedro Menéndez se pusieron en contacto con él para exponerla. Sin embargo, lo que a él más le "prestaría" es una temporada en el Museo de Historia Urbana de Avilés: "Eso sí que me gustaría, ver las maquetas allí puestas. Pero claro, no depende de mí".

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Su próxima creación son los caños de Rivero: "Me dijeron que un día, en las fiestas de Rivero, echaron vino. Por eso yo voy a intentar cambiar el agua por el vino". Ya está en ello, casi la tiene terminada. Por eso, ya está pensando en el siguiente proyecto: "Quiero hacer el kiosco del parque del Muelle. Hace tiempo empecé también su antigua fuente, pero la dejé un poco abandonada porque tuve problemas. Me gustaría retomar ese proyecto también".