El colegio La Carriona-Miranda organiza su histórica prueba de cross con gran participación

El colegio público La Carriona-Miranda se transformó este domingo –y ya van 44 ediciones– en punto de encuentro del deporte escolar con la celebración de una nueva edición de su tradicional cross, reconocido por la organización como el más antiguo de Asturias. La cita, que reunió a decenas de participantes, es ya una de las actividades más emblemáticas de la comunidad educativa de la comarca avilesina.

La jornada deportiva dio comienzo a las 10.30 horas y contó con la participación de alumnado de distintos centros educativos, clubes deportivos, asociaciones y corredores que se inscribieron de manera individual. La prueba tiene por objeto fomentar la convivencia, el compañerismo y los valores asociados al esfuerzo y la práctica deportiva.

Desde el centro destacaron a través de sus redes sociales el orgullo que supone mantener viva una actividad con tanta historia, consolidada como un referente de convivencia deporitva en la región. Más allá de la competición, el cross se presenta como una oportunidad para compartir una mañana de encuentro, superación y diversión entre participantes de todas las edades.

Bajo el lema "Un cole, una meta… y mil maneras de llegar", el colegio La Carriona-Miranda invitó con éxito a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta del deporte y a disfrutar de una nueva edición de una cita que forma parte de la historia deportiva y educativa de Asturias. En la prueba también participan activamente los vecinos de La Carriona que la sienten suya.

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De la prueba deportiva escribió en su muro el concejal Pelayo García, de Participación Ciudadana: "Este cross es un magnífico ejemplo de convivencia, participación y trabajo colectivo, un referente de barrio construido gracias al esfuerzo conjunto de familias, profesorado, alumnado, entidades y voluntariado que hacen posible que cada edición sea un éxito". En la prueba estuvieron también el concejal de Educación y Deportes, Juan Carlos Guerrero o el teniente de alcalde, Manuel Campa.