Comienza la temporada del bonito con la primera subasta de 3.500 kilos en la Nueva Rula de Avilés
El pescado procedente de los barcos "Goienkale" y "María Digna Dos" marca el inicio de la campaña en Asturias, con gran interés del sector y llegada prevista a las pescaderías en los próximos días
M. O.
El primer bonito de la temporada descargado en Asturias se subastará este lunes en la Nueva Rula de Avilés. Se trata de una cita que llega con gran expectación entre compradores y profesionales del sector, pues marca el inicio de una de las principales campañas para la flota.
Saldrán a la venta 3.500 kilos procedentes de los pesqueros "Goienkale" y "María Digna Dos", dos clásicos que encuentran en la rula avilesina su puerto bonitero de referencia. El producto llega avalado por las etiquetas "Pescado de confianza" y "Alimentos del Paraíso Natural".
La subasta se celebrará a eso de las 6.30 horas de la madrugada, por lo que previsiblemente el martes ya se pueda encontrar bonito en las pescaderías de la región y de fuera de Asturias.
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