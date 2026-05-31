Daniel González aspira a seguir liderando la Cámara de Avilés con el apoyo de grandes empresas

El 2 de junio de hace cuatro años –en 2022– eligieron por primera vez a Daniel González Menéndez (Avilés, 1975) presidente de la Cámara de Comercio.

Hasta entonces lo había sido de Digitec Inversiones (construcción, tecnología, hostelería: da a empleo a 90 personas en sus dos Burger King avilesinos: es el mayor hostelero de la comarca).

Aquel día se convirtió en el décimo tercer presidente de la historia de una institución que nació cuando Avilés no había llegado siquiera a ser una ciudad industrial.

Unos años antes de aquel 2022, en 2018 y dentro del equipo del expresidente Luis Noguera –el presidente décimo segundo–, Daniel González se había hecho cargo de la comisión de Comercio Interior.

Cuando Noguera anunció su retirada de la trinchera, González ocupó su puesto. Desde entonces, y cada año, el equipo de González ha organizado más de media docena de encuentros feriales (desde Salenor, a Stockauto).

El otro día, González hizo públicos los apoyos con que cuenta: Asturfeito, Alvargonzález, Asturmadi, el Grupo Daniel Alonso.

Sin embargo, para que esto sea efectivo, los dos candidatos tienen que pasar unas cuantas pantallas: este martes, –es día 2 de junio, como hace cuatro años– se conocerán los 8 vocales del plenario elegibles por sector. Esos 8 completan la primera lista –la de 25–, pero faltan otras dos más: la de los 8 vocales singulares –los que tienen puesto por la tarifa que pagan–, y, al final del todo, los 4 que puede elegir la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). En ese punto estará completa la lista de 37 vocales electores del nuevo presidente –el décimo cuarto de la historia– y de su comité ejecutivo –uno y otros suman 12 personas–.

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El candidato Daniel González tiene a su lado grandes compañías en un momento en que la comarca de Avilés vive con el ojo puesto en el suelo excedentes de Baterías de coque y el desarrollo del proyecto de la antigua Alcoa.