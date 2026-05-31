La Fundación Hospital de Avilés recibe un reconocimiento nacional por su programa de prevención de caídas
El hospital plantea extender progresivamente las medidas de prevención de caídas a otras unidades tras el éxito del proyecto "Sumamos Excelencia"
El trabajo desarrollado por la Fundación Hospital de Avilés durante más de año y medio con su participación en el proyecto "Sumamos Excelencia" para prevenir las caídas en pacientes hospitalizados ha sido reconocido a nivel nacional por la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-ISCIII) y el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE). Se trata de un reconocimiento que certifica que el centro ha implantado las recomendaciones, basadas en la evidencia científica, para la prevención de caídas en pacientes ingresados y que pone en valor el compromiso de la Fundación Hospital de Avilés con la seguridad clínica y la mejora continua de la calidad asistencial.
El diploma ha sido concedido por el trabajo desarrollado en la Unidad de Hospitalización Jiménez Díaz Alto, donde se ha llevado a cabo un programa específico orientado a identificar y reducir el riesgo de caídas durante el ingreso hospitalario. Entre las principales actuaciones implantadas destacan la valoración sistemática del riesgo de caída en los pacientes ingresados y el desarrollo de planes de cuidados individualizados, incorporando medidas de seguridad, educación sanitaria dirigida a pacientes y familias, revisión de tratamientos, promoción de la movilidad segura y recomendaciones relacionadas con el estado nutricional y la autonomía personal.
A lo largo de más de un año y medio la Fundación Hospital de Avilés ha llevado a cabo procesos de formación, evaluación y seguimiento continuado de las prácticas asistenciales implantadas.
Con los resultados obtenidos, el centro prevé extender progresivamente estas medidas de prevención de caídas al resto de unidades de hospitalización, reforzando así su estrategia para que los pacientes se sientan cuidados desde un punto de vista más humano y seguro. Y, con estos objetivos, la Fundación Hospital de Avilés continuará participando en futuras ediciones del programa “Sumamos Excelencia” para continuar incorporando buenas prácticas sustentadas en la evidencia científica y avanzar en la excelencia de los cuidados sanitarios.
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