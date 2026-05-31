El hospital en casa ya tiene equipo: así llevará el San Agustín los tratamientos oncohematológicos a domicilio a partir del 8 de junio

Los profesionales sanitarios del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) están a un paso de ofrecer una atención hasta ahora inédita en el área: tratamientos oncohematológicos en los domicilios de los pacientes. Si bien la iniciativa arrancará el próximo lunes, día 8, con el primer enfermo, un equipo formado por especialistas de distintos servicios del Hospital Universitario San Agustín lleva meses trabajando en el diseño y puesta en marcha de un programa que trasladará parte de la atención hospitalaria al hogar de los enfermos sin modificar los criterios clínicos ni las condiciones de seguridad con las que estos tratamientos se administran actualmente en el hospital.

La iniciativa ha sido desarrollada de manera conjunta por profesionales de Hematología, Farmacia Hospitalaria y Hospitalización a Domicilio. El objetivo es permitir que determinados pacientes con cánceres hematológicos reciban sus tratamientos en casa una vez superada la fase inicial de administración hospitalaria y siempre que cumplan los criterios clínicos establecidos en el protocolo.

Entre las ventajas: descongestionar el hospital de día, evitar ingresos y consultas externas, reducir infecciones, mejorar la calidad de vida y la adherencia, reducir la "toxicidad financiera" y reforzar la coordinación con Primaria y el Hospitalización a Domicilio.

Al frente del proyecto se encuentra el jefe del Servicio de Hematología, Nicolás Díaz Varela, impulsor de una propuesta que busca adaptar la atención a las necesidades de una población cada vez más envejecida y dispersa geográficamente. La iniciativa se apoya en la experiencia acumulada por otros centros sanitarios y en modelos de atención domiciliaria ya implantados para otros procesos asistenciales. La previsión pasa por ampliar el ámbito de actuación también a Jarrio, zona ahora vinculada al San Agustín como hospital de refencia.

El equipo del HUSA. / Mara Villamuza

Primero, Hematología y Farmacia

La participación de Hematología comienza con la identificación de los candidatos al programa. Los especialistas valoran la situación clínica de cada paciente, comprueban que ha tolerado correctamente la primera dosis administrada en el Hospital de Día Oncohematológico y determinan si puede recibir el tratamiento fuera del entorno hospitalario. También son los encargados de explicar el funcionamiento del programa y recabar el consentimiento informado de quienes deciden incorporarse a él.

Una vez tomada la decisión clínica, entra en juego el Servicio de Farmacia Hospitalaria, dirigido por Nieves González Sánchez. Desde este servicio se valida cada tratamiento prescrito y se revisa la medicación concomitante del paciente para detectar posibles interacciones o incidencias. Además, los farmacéuticos preparan los medicamentos que requieren condiciones específicas de manipulación y conservación, especialmente aquellos considerados termolábiles, y proporcionan información detallada sobre su administración, posibles efectos adversos y medidas de seguridad en una consulta específicamente creada para la atención del paciente oncohematológico. Son tratamientos individualizados porque no hay dos pacientes iguales.

Luego, Hospitalización a Domicilio y Enfermería

La siguiente fase corresponde a la Unidad de Hospitalización a Domicilio. La unidad, bajo la dirección de Elena Méndez Infiesta, será la encargada, a través de su personal (médico y de enfermería) de trasladar los tratamientos hasta las viviendas de los pacientes, administrarlos y realizar el seguimiento clínico posterior. El protocolo contempla visitas programadas, monitorización de la evolución y coordinación permanente con el resto de los servicios implicados. La supervisora de enfermería de Hospitalización a Domicilio, Ángeles Gómez, forma parte del equipo que coordinará esta actividad asistencial fuera del hospital. La unidad asumirá una función central en el programa al convertirse en el nexo entre el domicilio del paciente y los distintos servicios hospitalarios que intervienen en su tratamiento.

También participa el personal de Enfermería del Hospital de Día Oncohematológico a través de una figura de gestión de casos. La supervisora Lilian Pombo Martín destaca entre los profesionales que colaboran en el diseño de los circuitos asistenciales y en la coordinación de la información que reciben pacientes y familiares. El conocimiento previo de muchos de los enfermos incluidos en el programa facilita la continuidad asistencial y el seguimiento de cada caso.

Integrantes del equipo del Hospital San Agustín que llevará a los domicilios quimioterapia para pacientes con cáncer hematológico. / Mara Villamuza

El protocolo establece que la administración domiciliaria deberá realizarse con las mismas garantías que la hospitalaria. Los medicamentos serán preparados bajo condiciones controladas, transportados respetando los requisitos de conservación y administrados siguiendo los mismos procedimientos de identificación y seguridad que se aplican dentro del hospital. Además, los pacientes mantendrán acceso a seguimiento sanitario continuado a través de: teléfono, correo electrónico y, a corto plazo, telemedicina. Además de los circuitos de atención urgente cuando sea necesario.

La primera fase del programa está dirigida a pacientes con patologías como mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda no intensiva, leucemia linfática crónica, determinados linfomas y otras enfermedades hematológicas susceptibles de recibir tratamientos por vía subcutánea, intramuscular u oral en el domicilio. Entre los fármacos contemplados figuran medicamentos como bortezomib, daratumumab, azacitidina o venetoclax, además de tratamientos de soporte.

En un futuro

El documento prevé además una posible ampliación futura. Una vez consolidada la experiencia inicial, el modelo podría extenderse a otros pacientes y a nuevas modalidades asistenciales, incluyendo tratamientos endovenosos de duración corta o media administrados fuera del hospital y la creación de unidades móviles para ampliar la cobertura territorial.

La puesta en marcha del programa es el resultado del trabajo coordinado de hematólogos, farmacéuticos, profesionales de Hospitalización a Domicilio, personal de Enfermería y especialistas en calidad asistencial. Un equipo que, a partir del 8 de junio, comenzará a trasladar parte de la actividad sanitaria especializada desde el Hospital Universitario San Agustín hasta los hogares de los pacientes hematológicos del área sanitaria.