Javier Fernández-Font reivindica el peso de la industria y las pymes en su candidatura a la Cámara de Avilés
El empresario, fundador de Alusin Solar, defiende una institución abierta a todos los sectores económicos y con mayor protagonismo para el tejido productivo local
S. F.
Javier Fernández-Font (Avilés, 1981) hace 16 años se lió la manta a la cabeza y de ese lío salió Alusin Solar, que es una empresa que, precisamente, en dos semanas —el día 16– estará de cumpleaños.
Y lo mismo con su propietario convertido en presidente de la Cámara de Comercio, que es la segunda institución más importante de Avilés desde hace 125 años, que fue cuando el comerciante-exportador Victoriano Fernández Balsera la creó de la nada.
Los empresarios habían descubierto entonces lo bien que sonaba una única voz coordinada y no ciento volando.
El candidato Font, hecho a sí mismo, da empleo a medio centenar de personas. Fabrica estructuras solares y, últimamente, pasillos, los que están abriendo los mercados europeos a una empresa que empezó en América Latina.
Fernández-Font no ha desvelado las empresas que están a su lado –necesita once para completar su candidatura a la presidencia–. En todo caso, explora el tejido comercial de la comarca y lo hace con el aplauso de los explorados. "La Cámara tiene que ser para todos", dicen.
El paso adelante de Fernández-Font lo explicó el mismo candidato en una entrevista que hizo con LA NUEVA ESPAÑA: "Fue, sí, un poco la idea de volver a ese perfil industrial de una ciudad que hasta su propio equipo de fútbol lleva el apellido industrial".
En su declaración de intenciones añadió a esta idea su segunda muleta: "Queremos una Cámara abierta a todas las empresas. A la gran industria, por supuesto, pero también a las pequeñas y medianas empresas, al comercio local y a los autónomos que cada mañana levantan la persiana, generan empleo y sostienen la actividad económica de nuestros concejos". A fin de cuentas, insiste, el voto de una tienda vale igual que el la gran industria.
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