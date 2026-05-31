Nueve estudiantes de Avilés brillan con sus proyectos de robótica e innovación tecnológica

Los prodigios de la tecnología robot de Asturias y Galicia se encuentran en Avilés. En el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña, nueve jóvenes avilesinos ganaron en tres categorías distintas del concurso de robótica educativa WRO Galicia. En "Robomission-Start" vencieron Carla González, Sara Martin y Daniela Gulley, del Team Kraken Robótica. En las categorías "Future Innovators", elemental y junior, vencieron respectivamente Luis Martino, Lorenzo García e Iyán Duque, del Team Kraken, y Simón Carpintero, Lucía Díaz y Rubén Menéndez, del equipo mekanik-Krakens, ambos compitiendo contra puntuación.

Participaron alrededor de un centenar de escolares asturianos y gallegos, con el objetivo de diseñar y construir robots para aportar soluciones innovadoras bajo el desafío internacional de este año: "Robots meet culture". Los estudiantes se organizaron en equipos de dos o tres integrantes, para construir todos los robots con tecnología Lego Education.