Nueve estudiantes de Avilés brillan con sus proyectos de robótica e innovación tecnológica
Los escolares lograron tres primeros puestos con robots diseñados con tecnología Lego Education para dar respuesta al reto internacional de este año, centrado en la relación entre la robótica y la cultura
M. O.
Los prodigios de la tecnología robot de Asturias y Galicia se encuentran en Avilés. En el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña, nueve jóvenes avilesinos ganaron en tres categorías distintas del concurso de robótica educativa WRO Galicia. En "Robomission-Start" vencieron Carla González, Sara Martin y Daniela Gulley, del Team Kraken Robótica. En las categorías "Future Innovators", elemental y junior, vencieron respectivamente Luis Martino, Lorenzo García e Iyán Duque, del Team Kraken, y Simón Carpintero, Lucía Díaz y Rubén Menéndez, del equipo mekanik-Krakens, ambos compitiendo contra puntuación.
Participaron alrededor de un centenar de escolares asturianos y gallegos, con el objetivo de diseñar y construir robots para aportar soluciones innovadoras bajo el desafío internacional de este año: "Robots meet culture". Los estudiantes se organizaron en equipos de dos o tres integrantes, para construir todos los robots con tecnología Lego Education.
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