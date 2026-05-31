El parque de Ferrera de Avilés suena a música clásica por el concierto de Primavera

El Sol y el buen tiempo acompañó durante el tradicional concierto de Primavera en el quiosco de la música del parque de Ferrera, en Avilés. Varios avilesinos aprovecharon la mañana de domingo para acercarse a escuchar a la Banda de Música de Avilés, la protagonista de la cita. El director del grupo, Pablo Camblor, se estrenó ante un público, que agradeció el plan de fin de semana. "Podemos cambiar un poco la rutina de los domingos por la mañana mientras escuchamos música clásica", afirmó la avilesina Marta Suárez.