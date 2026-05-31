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El parque de Ferrera de Avilés suena a música clásica por el concierto de Primavera

El director Pablo Camblor se estrenó al frente de la Banda de Música de la villa del Adelantado, donde deleitaron con sus melodías al público asistente bajo un Sol radiante

El concierto de Primavera en el parque de Ferrera de Avilés, en imágenes

El concierto de Primavera en el parque de Ferrera de Avilés, en imágenes

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Avilés. Concierto de la Banda de Avilés con el nuevo director Pablo Camblor / Mara Vilamuza

M. O.

El Sol y el buen tiempo acompañó durante el tradicional concierto de Primavera en el quiosco de la música del parque de Ferrera, en Avilés. Varios avilesinos aprovecharon la mañana de domingo para acercarse a escuchar a la Banda de Música de Avilés, la protagonista de la cita. El director del grupo, Pablo Camblor, se estrenó ante un público, que agradeció el plan de fin de semana. "Podemos cambiar un poco la rutina de los domingos por la mañana mientras escuchamos música clásica", afirmó la avilesina Marta Suárez.

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