Avilés se llena de arte y cultura con la Noche Blanca y el inicio de la Bienal Climática
La programación cuenta con más de 70 actividades gratuitas repartidas por distintos espacios urbanos, con la Factoría Cultural como epicentro y una programación que se extenderá a otros equipamientos y calles de la ciudad
M. O.
La Noche Blanca de Avilés llega este año en una edición especial, pues coincide con el inicio de la Bienal Climática el 12 de junio y, de esta manera, compartirán algunas de las propuestas programadas. La ciudad se prepara para acoger más de 70 actividades repartidas por todos los barrios, teniendo como ubicación principal la Factoría Cultural con numerosos talleres, exposiciones, espectáculos multidisciplinares, intervenciones artísticas y conciertos.
Las actividades están pensadas para todos los públicos. Aunque algunas requieren inscripción previa llamando al teléfono 985 548 617 por límite de plazas, todas son gratuitas.
A pesar de que la Noche Blanca es el 12 de junio, la Factoría Cultural albergará dos talleres anticipados. "Reinterpretación del dengue", será el lunes 8 y martes 9 de junio, impartido por el diseñador Constantino Menéndez. Por otro lado, el miércoles 10 y el mismo viernes 12, tendrá lugar "Quedar ensin verde", donde los asistentes aprenderán a elaborar dorodangos. "En esta edición queremos recuperar tradiciones muy locales, como es el complemento del traje regional asturiano, e incluso internacionales, con el taller de dorodangos, unas figuras de barro originarias de Japón", apunta la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso.
La Noche Blanca servirá como escaparate para algunas de las primeras actividades de la Bienal Climática. Su programación iniciará con exposiciones urbanas, conferencias, conversaciones sobre arte, territorio, industria y democracia, performances, proyecciones audiovisuales, talleres participativos y activaciones artísticas. Además, su participación se extenderá hasta el 14 de junio.
Habrá otras actividades esparcidas por otros espacios educativos, sociales y culturales en la ciudad. Entre ellos están el instituto Menéndez Pidal, la Casa de Cultura, el Centro Niemeyer, el Museo de Historia Urbana de Avilés o el palacio de Camposagrado. Varios espacios privados e incluso parroquias se sumarán a la iniciativa con exposiciones, conciertos, presentaciones literarias y visitas guiadas.
El programa completo con todos los horarios, ubicaciones y descripciones detalladas se puede encontrar en el portal web municipal, www.aviles.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
- Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
- Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”
- Iyán Fariña, el joven desaparecido en Salinas: un chico de Valliniello, habitual de la zona y con un círculo aficionado a las artes marciales