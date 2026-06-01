Avilés se llena de arte y cultura con la Noche Blanca y el inicio de la Bienal Climática

La Noche Blanca de Avilés llega este año en una edición especial, pues coincide con el inicio de la Bienal Climática el 12 de junio y, de esta manera, compartirán algunas de las propuestas programadas. La ciudad se prepara para acoger más de 70 actividades repartidas por todos los barrios, teniendo como ubicación principal la Factoría Cultural con numerosos talleres, exposiciones, espectáculos multidisciplinares, intervenciones artísticas y conciertos.

Las actividades están pensadas para todos los públicos. Aunque algunas requieren inscripción previa llamando al teléfono 985 548 617 por límite de plazas, todas son gratuitas.

A pesar de que la Noche Blanca es el 12 de junio, la Factoría Cultural albergará dos talleres anticipados. "Reinterpretación del dengue", será el lunes 8 y martes 9 de junio, impartido por el diseñador Constantino Menéndez. Por otro lado, el miércoles 10 y el mismo viernes 12, tendrá lugar "Quedar ensin verde", donde los asistentes aprenderán a elaborar dorodangos. "En esta edición queremos recuperar tradiciones muy locales, como es el complemento del traje regional asturiano, e incluso internacionales, con el taller de dorodangos, unas figuras de barro originarias de Japón", apunta la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso.

La Noche Blanca servirá como escaparate para algunas de las primeras actividades de la Bienal Climática. Su programación iniciará con exposiciones urbanas, conferencias, conversaciones sobre arte, territorio, industria y democracia, performances, proyecciones audiovisuales, talleres participativos y activaciones artísticas. Además, su participación se extenderá hasta el 14 de junio.

Habrá otras actividades esparcidas por otros espacios educativos, sociales y culturales en la ciudad. Entre ellos están el instituto Menéndez Pidal, la Casa de Cultura, el Centro Niemeyer, el Museo de Historia Urbana de Avilés o el palacio de Camposagrado. Varios espacios privados e incluso parroquias se sumarán a la iniciativa con exposiciones, conciertos, presentaciones literarias y visitas guiadas.

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El programa completo con todos los horarios, ubicaciones y descripciones detalladas se puede encontrar en el portal web municipal, www.aviles.es.