Avilés pone en marcha por tercer año el programa de verano para impulsar el voluntariado juvenil con la colaboración de talleres y ONG

Con el objetivo de acercar a los jóvenes de entre 16 y 30 años la realidad social de su entorno y fomentar su colaboración con las entidades sociales y ONG de la ciudad, el Ayuntamiento de Avilés ha puesto en marcha la tercera edición de "Este verano... ¡Descubre el voluntariado!". Participarán 12 entidades de la ciudad, con talleres y actividades preparadas para descubrir el voluntariado como una herramienta transformadora frente a las desigualdades.

La iniciativa se desarrollará entre los días 29 de junio y 10 de julio, de lunes a viernes en horario de mañanas, excepto una jornada que se extenderá a la tarde. Podrán participar un máximo de 20 jóvenes, quienes deberán enviar un correo con sus datos personales a la oficina municipal del voluntariado, a través de la dirección participacion@aviles.es, hasta el lunes 22 de junio.

En el asunto del correo se debe especificar "Este verano descubre el voluntariado". Asimismo, hay que detallar si se desea participar en ambas semanas o solo en una de ellas. Tendrán preferencia aquellos que quieran participar las dos semanas y que no hayan disfrutado del programa en años anteriores.

Las entidades participantes son Accem, Asociación Rey Pelayo, AFESA, Cáritas, Cruz Roja, DIFAC, Europa Aquí, EsRetina, Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, Fundación Secretariado Gitano, ISCOD y ONCE. La propuesta se completa con un taller de "Iniciación al voluntariado para jóvenes", impartido por la Plataforma del Voluntariado de Asturias.

Noticias relacionadas

Toda la información se encuentra disponible en la web www.avilesvoluntariado.org. Para resolver cualquier duda, se puede contactar con la oficina municipal del voluntariado en el teléfono 985 129 098.