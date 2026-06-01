Comisiones Obreras denuncia que Serveo "tolera" el acoso contra un delegado sindical avalado por la justicia en Avilés

Comisiones Obreras (CCOO) de Industria de Asturias denunció ayer una situación de “extrema gravedad” en Serveo, empresa encargada del contrato de mantenimiento en la planta de Fertiberia en Avilés, al considerar que la compañía está tolerando el acoso contra un delegado sindical al que la justicia acaba de dar la razón. El sindicato sostiene que el representante continúa sufriendo hostigamiento, aislamiento y represalias pese a que el conflicto que originó la denuncia ya ha sido resuelto judicialmente a su favor.

La organización sindical recuerda que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado íntegramente la sentencia que obligaba a devolver 12.933,53 euros al fondo asistencial, una cantidad que, según CCOO, fue retirada sin acuerdo válido del comité de empresa y por personas que ya no tenían atribuida la gestión de esos fondos. Para el sindicato, la resolución judicial avala la posición que mantuvo desde el inicio el delegado afectado.

Lejos de cerrarse el conflicto, CCOO asegura que el trabajador continúa sometido a un clima de hostilidad permanente, con episodios de humillaciones, pintadas, apartamiento de funciones y conductas destinadas a desacreditar su labor sindical. El sindicato considera especialmente grave que Serveo mantenga abierto desde marzo un procedimiento interno por acoso sin haber adoptado medidas eficaces de protección ni haber dictado una resolución definitiva.

La central entiende que la actuación de la empresa ha pasado de la mera pasividad a una actitud de “tolerancia frente al acoso”. A ello suma otro hecho que califica de preocupante: la revocación del delegado por parte de la plantilla tras conocerse que los tribunales habían confirmado que actuó conforme a la ley. CCOO interpreta esa decisión como un castigo a quien acudió a la justicia para defender la legalidad y proteger unos recursos colectivos.

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CCOO exige a Serveo el cierre inmediato del expediente, la adopción urgente de medidas de protección efectivas y el cese de cualquier conducta represiva o discriminatoria contra quienes ejercen la representación de los trabajadores. La organización advierte de que utilizará todas las vías sindicales, legales e institucionales para poner fin a una situación que define como uno de los episodios más graves de persecución sindical conocidos en este ámbito laboral.