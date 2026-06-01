La costera del bonito arranca en la rula de Avilés con un precio récord de 398 euros el kilo

La costera del bonito comienza con un precio récord. La primera tina (89,50 kilos) se ha pagado a 398 euros por kilo, una cifra que supone más del triple de la registrada el pasado año durante la primera subasta del túnido en la rula de Avilés. Las capturas en aguas de las islas Azores fueron cosa de los pesqueros "Goienkale" y "María Digna Dos", que extrajeron en total 3.500 kilos de la tradicional pesquería. Como ya es habitual, Alimerka fue la firma encargada de pulsar el botón para hacerse con las primeras capturas de la temporada. Lo hizo dos minutos después de que la lonja avilesina comenzara la subasta, a las 6.32 horas y ante la presencia de una veintena de compradores en la cancha de la lonja avilesina. La subasta partió de 550 euros por kilo.

Ander Barturen, patrón del "Goienkale" e Iker Suárez, su homólogo del "María Digna dos", celebraron el precio de la subasta. "Así podemos compensar lo poquito que hemos traído", expresó Barturen, que reconoció que "ha costado pescar" el bonito "al estar bastante lejos" y hacerlo "con tiempos regulares" y durante más de una veintena de jornadas en las aguas de las islas Azores, en pleno océano Atlántico. "Encontrábamos bonito, pero granos sueltos", apuntó Barturen, que confía en poder conseguir más capturas y de más tamaño en su próxima e inmediata expedición a las Azores. "Alimerka nos apoya siempre en la primera marea", añadió Suárez. Cada embarcación cuenta con un equipo de cinco pescadores más patrón, que volverán de nuevo a las aguas del Atlántico, todo después de que esta mañana, para celebrarlo, Barturen y Suárez brindaran con champán en pleno puerto avilesino. También para escenificar que compartirán las capturas y por tanto el montante obtenido en la primera subasta. En total, 35.621 euros solo por la primera tina. La segunda tina se pagó a 20,70 euros por cada kilogramo.

El bonito mediano (conocido como "recortado") rulado este lunes en Avilés ha sido subastado a un precio mayor que el más grande del registrado en la lonja lucense de Burela, que es la que este año ha sido la primera en subastar el codiciado túnido, según destacado desde la lonja avilesina.

Armando Prendes, responsable de Alimerka, fue el encargado de pulsar el botón. "Estábamos pendientes de la primera entrada de bonito en la zona y batimos un récord histórico", apuntó el responsable de la compañía asturiana, que indicó además que la clientela ya reclama bonito en las pescaderías sin olvidar que "el bonito es la estrella del Norte". La intención de Alimerka es distribuirlo a partir de este martes en tiendas sin dejar de lado las ya tradicionales donaciones de bonito a las cocinas económicas de Oviedo, Gijón, León, Zamora y Burgos así como Amicos de Mieres.

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Ángel Muñoz, gerente de la Nueva Rula de Avilés, también expresó su alegría tras la primera subasta del bonito. Habló del "gran esfuerzo" de los profesionales al recorrer miles de millas para capturar los primeros bonitos y de la rentabilidad que un precio como el registrado ayer les salga beneficioso para su economía. "El bonito es un gran manjar para el Norte, en Asturias hay gran consumo y siempre se puja mucho por él, hay cadenas que hacen una apuesta muy fuerte por el bonito que se descarga aquí y es importante para nosotros seguir siendo un referente en este aspecto", apuntó Muñoz, que confía en que haya una buena costera del túnido, pensando tanto en el consumidor como en los profesionales del sector pesquero. Lo expresó después de reconocer que hubo "una muy mala costera de xarda", los barcos necesitan "un empujón". "Hay mucha tradición en Asturias, esperemos que haya una gran costera", concluyó el gerente de la Nueva rula.