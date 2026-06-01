El CRA Cabu Peñes organiza en Bañugues su primer cross solidario a favor de proyectos educativos de Guinea Ecuatorial

El colegio rural agrupado de Gozón, el CRA Cabu Peñes, organiza el próximo 17 de junio su primer cross solidario en Bañugues. La iniciativa nace con un doble objetivo: promover una jornada de convivencia, deporte y participación familiar y recaudar fondos para EducaGuinea, que es una ONG que desarrolla proyectos educativos y comunitarios en zonas rurales de Guinea Ecuatorial, especialmente en las localidades de Mebere y Oyala.

La labor de EducaGuinea se centra en mejorar el acceso a la educación y las condiciones de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, así como en apoyar a las comunidades educativas mediante acciones como clases de alfabetización y refuerzo, formación del profesorado, dotación de materiales didácticos, comedor escolar, actividades de ocio saludable y talleres formativos con mujeres.

Además, de cara al próximo curso, está previsto poner en marcha un programa de becas para el alumnado de los pueblos en los que ejerce su labor la citada ONG. La recaudación, que será con aportaciones voluntarias, se destinará a este proyecto, con el fin de que más estudiantes puedan contar con recursos, apoyos y oportunidades para continuar su formación.

El cross contará con cuatro recorridos adaptados a las distintas edades y etapas educativas, todos ellos con llegada a la playa de Bañugues. Participará todo el alumnado del centro y estarán invitados los estudiantes del último curso de los colegios La Canal y La Vallina. La actividad estará abierta también a las familias, que podrán correr junto a sus hijos e hijas en una jornada de convivencia, deporte y solidaridad.

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Esta actividad formará parte de la última semana del periodo lectivo, en la que el centro tiene previstas distintas propuestas de convivencia y cierre de curso, como una acampada el día anterior, fiesta del agua y la tradicional despedida del curso en la playa.