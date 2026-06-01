El HUSA proyecta en la Casa de Cultura de Avilés el documental de su cincuenta aniversario

Medio siglo cuidando de Avilés da para muchas historias. Historias de médicos y enfermeras, de pacientes y familias, de avances sanitarios y también de emociones. Todas ellas cobran vida en "El hospital con alma", el documental con el que el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) conmemora sus 50 años de trayectoria y que podrá verse este miércoles, a las 19.00 horas, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. La entrada será gratuita y las invitaciones pueden retirarse desde este lunes en el propio equipamiento cultural.

La proyección forma parte de los actos organizados con motivo del cincuentenario del centro sanitario avilesino, una institución que abrió sus puertas en mayo de 1976 y que desde entonces se ha convertido en una de las grandes referencias asistenciales de Asturias. Dirigido por Enrique González y realizado por Valleproducciones, el documental repasa la evolución del hospital a través de testimonios de profesionales, antiguos trabajadores, pacientes y personas vinculadas a la vida del centro.

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La obra pone el foco tanto en los hitos médicos y tecnológicos alcanzados durante estas cinco décadas como en la dimensión humana que ha caracterizado al San Agustín desde sus inicios. "El hospital con alma" reconstruye además el impacto social del HUSA en Avilés y su comarca, reflejando cómo el crecimiento del hospital ha ido de la mano de la transformación de la ciudad.