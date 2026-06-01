Llamazares alerta de la posible pérdida de más de quince millones para el Ayuntamiento de Avilés: "Es uno de los mayores escándalos de este Gobierno"

"Tenemos un gobierno incompetente, tramposo y que ha ocultado a todos los avilesinos la mayor deuda que puede contraer este Ayuntamiento", denunció este lunes Esther Llamazares, portavoz del PP de Avilés, al valorar la cuenta general presentada por el gobierno local. La edil popular sostiene que la documentación incluye una provisión de 15,3 millones de euros que, según afirmó, responde al contencioso interpuesto por Asturagua, socio privado de la empresa del agua, contra el Ayuntamiento por el presunto incumplimiento del contrato del agua. Para Llamazares, el caso representa "uno de los mayores escándalos de este Gobierno en lo que va de mandato" y un riesgo directo para las arcas municipales.

La portavoz popular explicó que su grupo ya había advertido en la Comisión de Cuentas de la existencia de esa dotación, localizada en un apartado mínimo de la memoria, sin que se detallase el motivo de la provisión ni las contingencias que la justificaban. "Desconocíamos qué había detrás de esos 15 millones", señaló Llamazares, que aseguró que el PP ha podido constatar que la cantidad se relaciona con el conflicto derivado del contrato del agua. A su juicio, el problema tiene su origen en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Cambio Avilés, que incluyó el compromiso de no aplicar la compensación prevista en ese contrato.

Llamazares elevó el tono al advertir de que el litigio puede comprometer casi 16 millones de euros del presupuesto municipal. "Esto es gravísimo porque pone en riesgo las arcas de este Ayuntamiento por un incumplimiento del contrato que viene solo y exclusivamente motivado por un pacto de Gobierno", afirmó. La edil recordó que el propio Ayuntamiento defendió durante años las bondades y la legalidad del contrato, apoyándose incluso en informes externos, por lo que considera especialmente grave que ahora se haya optado por incumplirlo pese a las consecuencias económicas que ello puede acarrear.

El PP acusa además al gobierno municipal de haber ocultado información relevante a la corporación. Según Llamazares, el contencioso administrativo fue presentado el 15 de diciembre de 2025 y no fue comunicado a los concejales ni incorporado de forma transparente a los expedientes. "Preguntamos en la Comisión de Cuentas a qué correspondía esa cantidad de dinero y no obtuvimos respuesta", aseguró. La portavoz popular añadió que la propia responsable de Hacienda no fue capaz de explicar el origen de la provisión de 15,3 millones, una circunstancia que calificó de "inaudita" dada la magnitud económica del asunto.

Un párrafo "perdido"

La dirigente popular subrayó que la referencia a esa cuantía aparece, según denunció, en apenas unas líneas dentro de una documentación de 1.821 folios, sin una explicación detallada. "Esto es engañar a la corporación municipal, meter en un serio problema a los concejales y generar un riesgo muy grave para el Ayuntamiento de Avilés y para todos los avilesinos", manifestó. Llamazares insistió en que ningún concejal debería verse obligado a pronunciarse sobre una provisión de semejante volumen sin conocer exactamente su origen, sus implicaciones jurídicas y las posibles consecuencias para las cuentas municipales.

La portavoz del PP anunció que los servicios jurídicos de su grupo estudiarán "de manera inmediata" el alcance del asunto y no descartó posibles responsabilidades. "Jurídicamente esto puede ser una responsabilidad personal y patrimonial para los concejales", advirtió, al considerar que el incumplimiento no responde a una circunstancia sobrevenida, sino a una decisión política adoptada para sostener un pacto de gobierno.

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"Han utilizado el dinero de este Ayuntamiento y de los avilesinos para poder gobernar", afirmó Llamazares, que acusó al Ejecutivo local de actuar con opacidad, de esconder información relevante y de cometer una auténtica "traición a la ciudad". La edil concluyó que un gobierno que, a su juicio, actúa a través del "engaño" pierde toda credibilidad ante la oposición y ante los ciudadanos.