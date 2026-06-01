Lozano, alcalde de Soto del Barco: "Mi objetivo no es perdurar en política, lo que trato de hacer es lo mejor para el concejo"

El mandato de la Candidatura Independiente por Soto del Barco es uno de las más complejos de todo Asturias. Tras el fallecimiento del alcalde electo Jaime Pérez, "Jimi", José Manuel Lozano (Allande, 1957) tuvo que dar un paso al frente y asumir el bastón de mando "por responsabilidad". Mermado por la falta de personal y la poca capacidad de inversión del concejo, el regidor ha tratado de sentar las bases de cara a un nuevo equipo de gobierno. Reconoce, además, que él no se ve liderando una nueva candidatura. Lozano hace un repaso a estos tres últimos años con LA NUEVA ESPAÑA.

Afronta el último año de mandato. ¿Es una prioridad solucionar la problemática del puerto de La Arena?

Sin duda. Seguiremos insistiendo para que, de una vez por todas, se haga una actuación integral en el puerto. De nada sirve que hagan cuatro dragados si dentro de unos meses, cuando llegue el invierno, volvemos a estar en las mismas. Es urgente una actuación ahí.

¿En qué proyectos va a insistir durante estos meses?

Hemos tenido contactos con Concepción Saavedra, consejera de Salud, para abordar los problemas que tenemos en los dos centros de salud del concejo, tanto en el de Soto del Barco como en el de La Arena. Por el lugar donde están, se generan problemas, sobre todo por las tuberías, que hacen que sea imposible realizar su actividad. La idea es hacer un nuevo centro en Soto y buscar una nueva ubicación para el de La Arena. Son dos proyectos a largo plazo. Además, queremos rematar lo que aún no se ha acabado, como el proyecto de sustitución de todo el alumbrado público del municipio, que nos va a generar un ahorro superior al 50% del coste de la energía. También esperamos adjudicar, antes de que acabe el año, el cambio de gestión del servicio de abastecimiento de agua, que nos va a permitir dos cosas. Primero, disponer de una capacidad de gasto mucho mayor para poder atender otras necesidades y, en segundo lugar, poder disponer del personal. Ahora el poco personal que tenemos tiene que estar el 90% de su tiempo reparando temas relacionados con el agua.

Estas semanas, además, delante del Ayuntamiento están de obras.

Estamos haciendo una actuación en la zona del parque dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística. Espero que dentro de tres semanas esté terminado todo. También se está actuando enfrente de la rula de La Arena y en la playa de La Llama.

¿Queda algún proyecto en el tintero de los previstos al inicio de mandato?

El desbroce tanto de las zonas rurales como de lo urbano. No lo hemos podido llevar a cabo por falta de medios materiales. Hemos tenido un mandato muy complejo. La pérdida de Jimmy supuso un golpe muy duro y, hasta que nos recuperamos y pusimos todo en marcha, pasaron dos o tres meses. La situación era muy compleja, teníamos problemas para contratar personal, algo que todavía se mantiene. Además, tenemos una nula capacidad de inversión porque tenemos servicios que se han quedado obsoletos. En eso nos estamos centrando. Hemos actualizado las tarifas de recogida de residuos y estamos introduciendo el cambio de la gestión del agua. La parte de personal es el mayor problema, por eso no hemos podido realizar dichos desbroces. Espero que el próximo equipo de gobierno pueda aprovechar las medidas de ahorro que estamos llevando a cabo.

¿En qué otros aspectos está trabajando?

Durante estos años hemos estado realizando una gran política cultural. Hemos hecho multitud de talleres en todos los lugares, tanto en los pueblos como en las zonas más pobladas. Hemos tenido una producción de teatro gratuito que creo que es la envidia de otros municipios. También tenemos el Curso Nacional de Música, que este año volverá a poner al concejo en el escaparate nacional.

Hablando de música, este verano La Arena tendrá su propio festival, L’Arena Music Experience.

Es una iniciativa privada ante la cual nos mostramos muy favorables. Que nos pongan en el mapa siempre es bienvenido.

¿Cómo están las relaciones con el resto de grupos municipales?

Yo trato de manifestar mi posición, pero cada uno utiliza los medios de oposición como considera oportuno.

Si echa la vista atrás, ¿ha merecido la pena dar un paso adelante y asumir la alcaldía de Soto del Barco?

Siempre he dicho que lo hice por responsabilidad y por aportar altruistamente al concejo. Con los escasos medios de los que disponemos he tratado de mejorar en lo posible. Hay gente que no entiende eso, que quiere que se resuelvan sus problemas inmediatamente y que cree que el Ayuntamiento tiene fondos ilimitados. Como administración pública, cualquier cuestión que se tramite requiere de un procedimiento y unos informes, por mucho que la gente piense que un alcalde puede hacer lo que quiera.

¿Se ve repitiendo como alcalde?

Claramente no. Se requiere gente joven, con fuerza y ganas de seguir luchando por el municipio. Yo hice lo que pude para reconducir los servicios públicos, para que sean eficientes. He tratado de poner las bases para el futuro. Es una tarea poco visible, pero la asumo. Mi objetivo no es perdurar en política, lo que trato de hacer es lo mejor para el concejo.

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