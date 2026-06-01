Pablo Camblor, director de la Banda de Música de Avilés: "La banda tiene que ser algo del pueblo, un emblema para la ciudad de Avilés"

Pablo Camblor nació en Siero y, por circunstancias de la vida, acabó siendo director de la Banda de Música de Avilés. Apenas lleva un mes al frente de la agrupación, pero ha sido suficiente tiempo para darse cuenta de la pasión por la música que mueve a los avilesinos. Tras su llegada, se estrenó ante el público en el tradicional concierto de Primavera, en el quiosco de la música en el parque de Ferrera. Con temas desde el pasodoble taurino "El tío Caniyitas", hasta reconocidos temás reconocidos de los 2010 como "Havana", de Camila Cabello, dio un concierto para llamar la atención a gente de todos los gustos y todas las edades.

-¿Qué significa para usted asumir la dirección de la Banda de Música de Avilés?

-Me he puesto el objetivo de intentar sacar lo mejor de cada persona, más que musicalmente. Lo llevo defendiendo mucho tiempo, las bandas tienen que volver a renacer, como cuando yo tocaba de pequeño. Hay gente de todas las edades y todas las profesiones, es una cosa muy bonita que se acaba perdiendo. Hay que vivirlo desde dentro.

-¿Y qué fue lo que más le atrajo del proyecto?

-Pues las ganas de hacer un cambio y de trabajar. Es todo un camino paso a paso. No hay fórmulas mágicas, tiene que ser poco a poco.

-¿Qué objetivos se marca para esta primera etapa?

-Una toma de contacto. Intento crear una relación lo más sana posible dentro de la Banda. No es solo la calidad musical, que siempre se busca, pero, sobre todo, la calidad humana. Siempre lo acabo repitiendo, para mí eso es fundamental en las bandas, la calidad humana. Que la gente quiera venir a ensayar, dentro de la exigencia obviamente, porque la música es exigente, pero que tenga el gusto por ensayar, y después hacer los conciertos, que es la guinda del pastel.

-¿Y en cuánto al público?

-Hacer que vean a la banda de Avilés como algo suyo. Que vengan a los conciertos y que vean que la música clásica, entre comillas, no es tan aburrida. Y que, además, la banda es un ente muy maleable, muy camaleónico. Desde rock hasta pop, clásico, versiones de Beethoven, versiones de Amy Winehouse, de Bon Jovi o de Mozart. La gente escuchará cosas que no se escuchan en un concierto de una orquesta sinfónica.

-Así escogió el repertorio del concierto de Primavera de Avilés.

-Es una especie de viaje musical desde el pasodoble torero hasta Havana, de Camila Cabello, una obra del año 2019. Un poco variado, para que llamase la atención.

-¿Cómo afrontó usted su primer concierto al frente de la banda?

-Ilusionado, incluso algo nervioso en algunos momentos. Son muchos años en la música, pero siempre pica un poco el gusanillo.

-¿Qué espera haber transmitido al público que se sentó a escucharlos?

-Que vean que podemos tocar cosas muy movidas y que se quede a escuchar. No solo eso, que además estén pendiente cuando va a ser el siguiente concierto y crear sinergia entre el público y la banda. Buscar un público fiel que nos siga a donde vayamos.

-¿Ve que a los avilesinos les interesa su música?

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Sí. Llevo solo un mes todavía, pero yo creo que sí. La banda tiene que ser algo del pueblo, por y para el pueblo de Avilés. Un emblema, uno de ellos, igual que tienen el Conservatorio. El otro día fuimos a ensayar afuera, por el calor que hacía, y la gente se paraba a escucharnos. Incluso cuando eran los ensayos dentro del local, los niños pequeños se metían en la clase. Eso crea una cantera.