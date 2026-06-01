El PP de Gozón reclama medidas para frenar el deterioro de la Mina de Llumeres

El PP de Gozón reclamó este lunes la puesta en marcha de medidas de conservación y mantenimiento para la Mina de Llumeres, un enclave que la formación considera "uno de los principales exponentes del patrimonio industrial del concejo y de Asturias". Los populares defienden que preservar este espacio "supone proteger una parte fundamental de la historia local", vinculada al desarrollo económico y social de varias generaciones de gozoniegos.

La formación recuerda que la mina abrió en 1859 y que su crecimiento definitivo llegó años después de la mano de Duro Felguera, hasta convertirse en el principal yacimiento de hierro de Asturias. Su momento de mayor actividad se produjo a mediados del siglo XX, cuando llegó a reunir simultáneamente a más de 700 trabajadores. Además, destaca su singularidad histórica por haber sido la primera explotación minera en la que trabajaron mujeres que figuraban oficialmente en nómina como mineras, un hito que la convierte en un referente dentro de la historia laboral asturiana.

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El PP subraya asimismo que la Mina de Llumeres forma parte de la Base de Datos unificada de las figuras de protección patrimonial reconocidas en Asturias y que está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) con protección integral. Sin embargo, advierte de que el complejo arrastra desde hace años un "grave" deterioro. De hecho, recuerda que ya en 2022 fue incorporado a la Lista Roja de Hispania Nostra por su estado crítico de conservación. Los populares sostienen que la ausencia de actuaciones sobre las infraestructuras ha provocado un progresivo empeoramiento de su estado y defienden la necesidad de intervenir para evitar la pérdida de un legado industrial que consideran "irremplazable".