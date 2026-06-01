Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El PP de Gozón reclama medidas para frenar el deterioro de la Mina de Llumeres

Los populares advierten de que el enclave, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, arrastra años de abandono institucional

La Mina de Llumeres.

La Mina de Llumeres. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pelayo Méndez

Llumeres

El PP de Gozón reclamó este lunes la puesta en marcha de medidas de conservación y mantenimiento para la Mina de Llumeres, un enclave que la formación considera "uno de los principales exponentes del patrimonio industrial del concejo y de Asturias". Los populares defienden que preservar este espacio "supone proteger una parte fundamental de la historia local", vinculada al desarrollo económico y social de varias generaciones de gozoniegos.

La formación recuerda que la mina abrió en 1859 y que su crecimiento definitivo llegó años después de la mano de Duro Felguera, hasta convertirse en el principal yacimiento de hierro de Asturias. Su momento de mayor actividad se produjo a mediados del siglo XX, cuando llegó a reunir simultáneamente a más de 700 trabajadores. Además, destaca su singularidad histórica por haber sido la primera explotación minera en la que trabajaron mujeres que figuraban oficialmente en nómina como mineras, un hito que la convierte en un referente dentro de la historia laboral asturiana.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

El PP subraya asimismo que la Mina de Llumeres forma parte de la Base de Datos unificada de las figuras de protección patrimonial reconocidas en Asturias y que está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) con protección integral. Sin embargo, advierte de que el complejo arrastra desde hace años un "grave" deterioro. De hecho, recuerda que ya en 2022 fue incorporado a la Lista Roja de Hispania Nostra por su estado crítico de conservación. Los populares sostienen que la ausencia de actuaciones sobre las infraestructuras ha provocado un progresivo empeoramiento de su estado y defienden la necesidad de intervenir para evitar la pérdida de un legado industrial que consideran "irremplazable".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  2. Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
  3. Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  5. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
  6. Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
  7. Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”
  8. Iyán Fariña, el joven desaparecido en Salinas: un chico de Valliniello, habitual de la zona y con un círculo aficionado a las artes marciales

El PP de Gozón reclama medidas para frenar el deterioro de la Mina de Llumeres

El PP de Gozón reclama medidas para frenar el deterioro de la Mina de Llumeres

EN IMÁGENES: Las playas de Castrillón recibena a los primeros socorristas del verano

Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas

Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas

EN IMÁGENES: Recuperan en Salinas el cuerpo sin vida de una persona tras ser hallado por un pescador

EN IMÁGENES: "The Garden Molleda" celebra su décimotercer aniversario

EN IMÁGENES: El colegio Campiello de Piedras Blancas sopla 50 velas con su exposición de orlas

Medio siglo de recuerdos en Piedras Blancas: el colegio Campiello sopla 50 velas y exhibe su historia escolar

El HUSA proyecta en la Casa de Cultura de Avilés el documental de su cincuenta aniversario

El HUSA proyecta en la Casa de Cultura de Avilés el documental de su cincuenta aniversario
Tracking Pixel Contents