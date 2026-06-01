El Principado autoriza 2,8 millones de euros para el nuevo parque playa de Verdicio
La inversión, que se ejecutará en seis meses y se distribuirá en dos anualidades, busca paliar el caos de tráfico y aparcamiento estival en la playa de Tenrero
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto plurianual de 2.877.545 euros para habilitar un parque playa en Verdicio, una actuación orientada a mejorar la accesibilidad, ordenar el uso del entorno del arenal de Tenrero así como reforzar los servicios para los usuarios. Este asunto colea desde hace años y desde el principio siempre ha sido bien recibido por el Ayuntamiento, que busca dar una solución al caos de tráfico y aparcamiento generado cada temporada estival en este espacio natural situado en pleno paisaje protegido del cabo Peñas. El proyecto está impulsado por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos e incluye la creación de un espacio con instalaciones permanentes y de temporada, entre las que se encuentran un aparcamiento para vehículos, infraestructuras de acceso peatonal y un área de servicios, con el objetivo de responder a las necesidades detectadas y favorecer un uso más ordenado de la playa, según explican desde el Gobierno del Principado.
El contrato, que se tramitará mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. La inversión se distribuirá en dos anualidades. La mayor parte se prevé ejecutar a lo largo del presente año dado que la cantidad prevista para 2026 asciende a 2.036.216 euros y se hará con cargo al presupuesto regional en curso. El resto, otros 841.329 euros, están previstos para 2027.
La actuación prevé construir un aparcamiento con capacidad para varios cientos de plazas a los que hay que sumar una decena de estacionamientos para personas de movilidad reducida, así como todas las instalaciones necesarias para dotar a la playa de una mejor accesibilidad peatonal y de una zona de servicios en la parte este del arenal, de acuerdo al POLA (Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano).
Con esta actuación, el Gobierno de Asturias defiende que el parque playa de Verdicio forma parte de su plan de mejora de las infraestructuras vinculadas al litoral y en la adecuación de espacios de alta afluencia para compatibilizar su disfrute con una mejor ordenación.
En la actualidad, el acceso a la playa de Tenrero, en Verdicio, se realiza a través del camino que bordea las parcelas de la urbanización “Los Cuetos” para desembocar en la senda litoral. Esto provoca que en los meses de verano la vía de entrada se colapse frecuentemente, dado que es habitual que algunos conductores hayan aparcado en los márgenes de la carretera, debido a su estrechez. A ello se suma la utilización de las praderas cercanas al mar como estacionamiento y estancia de autocaravanas.
Hace meses, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies cuestionó que el plan del parque playa de Verdicio obviaba la mitad del proyecto original. Es más, ese grupo incidió en que el citado plan no incluye la ordenación de los aparcamientos previstos en la playa de Carniciega y por lo tanto una manera de proteger el sistema dunar existente. Alertaron además de la necesaria ordenación de un entorno con un "gran valor medioambiental" y "masificado".
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
- Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido
- Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”
- Iyán Fariña, el joven desaparecido en Salinas: un chico de Valliniello, habitual de la zona y con un círculo aficionado a las artes marciales