El PSOE de Gozón denuncia que una alegación del PP al presupuesto paraliza las inversiones y subvenciones municipales

El gobierno de Gozón, en manos del PSOE, criticó ayer que el PP "ha presentado por primera vez en la historia una alegación al presupuesto, lo que provocará el retraso de todas las inversiones y subvenciones incluidas en las cuentas municipales". Según apuntaron los socialistas, la alegación presentada "no se basa en ningún error técnico ni en el contenido del presupuesto, sino exclusivamente en cuestionar si toda la documentación obligatoria estaba disponible en el momento de la convocatoria del Pleno".

Como consecuencia de la alegación del PP, prosiguen los socialistas, se verán afectadas importantes inversiones como la renovación integral de la calle La Cruz, con una inversión superior a 800.000 euros; las obras de abastecimiento de Susacasa, de 600.000 euros; la renovación del centro de Cardo, con una partida de 80.000 euros o el acondicionamiento de la fachada marítima, entre otras actuaciones como los 149.000 euros para la mejora de diversos caminos del municipio, cuyos proyectos ya están redactados.

"Además, esta alegación paraliza el pago de subvenciones nominativas fundamentales para numerosas entidades deportivas del concejo como el Marino de Luanco, el Villa de Luanco y la Sociedad Ecuestre de Luanco para la organización del concurso hípico, entre otras", detalló la concejala de Hacienda y portavoz socialista, Arancha Peláez, que indicó además que también se verán perjudicadas asociaciones culturales y educativas como "El León de Oro", la banda de gaitas "Cabu Peñes" y la Escuela de Música de Gozón.

Las subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, asociaciones vecinales, comisiones de festejos, AMPAS de los colegios y demás clubes deportivos del concejo, cuya cuantía de reparto se incrementa en este presupuesto, también se verán afectadas por esta alegación, ya que no podrá abrirse el plazo de presentación de solicitudes hasta que los presupuestos queden aprobados definitivamente. "Estas ayudas son de gran importancia para las asociaciones beneficiarias, especialmente en las fechas en las que nos encontramos, con el inminente comienzo de las fiestas sacramentales de las parroquias, cuya organización recae en asociaciones de vecinos, comisiones de festejos y demás colectivos locales", indicó Peláez, que denunció la "actitud del PP de Gozón, que demuestra que no le importan en absoluto los vecinos del concejo".

Los socialistas defienden que los populares erran si su pretensión es "perjudicar" al PSOE de Gozón: "Deberían saber que a quien realmente perjudican es a todos los vecinos y vecinas del concejo. Jamás el Partido Popular de Gozón tuvo tan poca integridad y responsabilidad política, actúan dando tumbos y sin una línea coherente. Creo que hasta el momento el PSOE de Gozón ha mostrado respeto ante la situación interna que atraviesa el PP local, donde los concejales parecen haberse convertido en meras marionetas de tres asesores que ni siquiera son del municipio, incorporados recientemente a la junta del Partido Popular, y que no muestran ningún respeto por los principios ni por la estabilidad institucional".

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El gobierno gozoniego detalló además que los populares apoyaron recientemente el plan estratégico de subvenciones del concejo, donde figuran todas las ayudas municipales. "¿Cómo es posible que voten a favor de algo que posteriormente recurren, sabiendo además que así bloquean su ejecución? Es difícil entender esta forma de actuar, que solo genera incertidumbre, paraliza la gestión municipal y perjudica directamente a los colectivos y asociaciones que dependen de esas subvenciones para desarrollar su actividad", señaló la concejala de Hacienda, que estima que el retraso provocado por esta alegación "será de aproximadamente un mes". "El gobierno local ya está trabajando para resolver esta situación lo antes posible. Los vecinos y vecinas de Gozón no tienen por qué pagar las consecuencias de los bandazos y la falta de coherencia política del PP de Gozón", concluyó.