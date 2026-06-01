La VIII edición de los Premios Alfredo Noval galardona al ornitólogo Xuan Fernández García y a la revista Naturalia Cantabricae

El Espacio Portus acogerá el próximo miércoles 3 de junio a las 18.30 horas la entrega de la VIII edición de los Premios Alfredo Noval. Estos galardones, organizados por el grupo naturalista Mavea, la Autoridad Portuaria de Avilés y la familia Noval, coinciden con las celebraciones del Día Internacional del Medio Ambiente que se conmemora cada 5 de junio. Estos premios buscan honrar el legado del considerado "padre del naturalismo asturiano", según destacan desde Mavea. Los Alfredo Noval cuentan con dos categorías: la individual y la relativa a entidades.

El premio individual se entregará a título póstumo a Xuan Fernández García, ornitólogo y naturalista durante más de cuarenta años dedicados al estudio y anillamiento de aves. El jurado de estos premios ha querido reconocer la labor altruista de Fernández García durante décadas en la "que rescató y rehabilitó miles de aves urbanas en Gijón en colaboración con Bomberos y veterinarios así como su gran capacidad para sensibilizar a los más jóvenes como educador ambiental".

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El premio de la categoría de entidades irá a parar a la revista "Naturalia Cantabricae", una publicación nacida en el año 2000 en el Indurot, en el seno de la Universidad de Oviedo, con el fin de abordar la investigación de la cornisa cantábrica como "una unidad ambiental propia" desde Galicia a Pirineos. Según exponen desde Mavea, el premio destaca su capacidad de resistencia y adaptación al entorno digital de la publicación para sobrevivir a la falta de recursos, gracias al empeño de científicos clave como Jorge Marquínez, Carlos Nores, Álvaro Bueno, Arturo Colina y Eduardo Cires, entre otros.