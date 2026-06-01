Las viviendas turísticas se consolidan en la comarca avilesina con más de 2.100 plazas

Las 457 Viviendas de Uso Turístico (VUT) registradas en la comarca de Avilés representan el 7,9% de las 5.775 existentes en Asturias, mientras que sus 2.121 plazas suponen en torno al 8% de la capacidad regional. Una proporción todavía modesta en el conjunto del Principado, pero que refleja la consolidación de un modelo de alojamiento que ha ganado terreno en los últimos años por la mayor rentabilidad que ofrece frente al alquiler residencial tradicional y por la flexibilidad que proporciona a muchos propietarios. La oferta se concentra principalmente en Avilés, Gozón, Castrillón y Soto del Barco, con especial protagonismo de los principales núcleos urbanos y costeros —Avilés, Luanco, Salinas y San Juan de la Arena—, mientras Corvera mantiene una presencia apenas testimonial, lo que dibuja un fenómeno estrechamente ligado al atractivo turístico de la comarca y, especialmente, de su litoral.

La radiografía de las VUT en la comarca de Avilés revela una característica singular: los alojamientos son, de media, muy similares a los del conjunto de Asturias. Mientras el Principado registra una ratio de 4,60 plazas por vivienda turística, en la comarca esa cifra se sitúa en 4,64 plazas por alojamiento. La diferencia es mínima, pero apunta igualmente a una oferta orientada en buena medida a viviendas completas y con capacidad para grupos familiares, especialmente en los municipios costeros, donde este modelo de alojamiento ha encontrado un terreno fértil para su expansión.

Avilés lidera la clasificación comarcal tanto en número de VUT como en capacidad. Sus 161 alojamientos suman 779 plazas y arrojan una media de 4,84 plazas por vivienda, una de las más elevadas entre los grandes concejos de la zona. La ciudad concentra por sí sola algo más de un tercio de las VUT de la comarca, reflejo de una oferta que combina el atractivo del casco histórico, la actividad cultural y su papel como puerta de entrada al área central de Asturias.

Gozón y Castrillón siguen una senda muy similar, aunque con matices propios. El primero reúne 134 VUT y 627 plazas, con una ratio de 4,68 plazas por alojamiento, impulsado casi exclusivamente por Luanco. Castrillón, por su parte, alcanza las 119 VUT y 547 plazas, prácticamente en la media regional de capacidad por inmueble, con Salinas como principal foco de concentración. A continuación aparece Soto del Barco, con 41 VUT y 159 plazas, gracias sobre todo al peso de San Juan de la Arena. Muy lejos de estas cifras queda Corvera, que apenas contabiliza dos VUT y nueve plazas, una presencia testimonial que confirma que el fenómeno mantiene una estrecha vinculación con los núcleos urbanos más dinámicos y, sobre todo, con los enclaves de mayor atractivo turístico del litoral. La paradoja es que el concejo corverano cuenta, por contra, con el mayor hotel de la comarca, el URH Zen Balagares, lo que evidencia que su peso se articula más a través de la oferta hotelera tradicional que mediante viviendas turísticas.

Uno por uno

El reparto interno permite afinar aún más el diagnóstico. En Avilés, las VUT responden a un perfil más urbano que vacacional. La oferta se concentra en la propia ciudad y se apoya en el atractivo del casco histórico, la actividad cultural, la hostelería y la programación de grandes eventos. La actuación de Aitana prevista para el próximo 26 de junio en el pabellón de La Magdalena ilustra el potencial de este tipo de citas para atraer visitantes y disparar la demanda de alojamiento durante un fin de semana, un fenómeno que se repite con otros acontecimientos culturales y deportivos a lo largo del año.

El protagonismo en Gozón recae de forma casi absoluta en Luanco. La villa concentra 128 de las 134 VUT del concejo, mientras que las restantes se reparten entre Bañugues, Peroño y Cerín. Se trata de una cifra muy significativa para una localidad de menos de 7.000 habitantes, que evidencia hasta qué punto el turismo se ha convertido en uno de los motores de la economía local. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa el debate sobre el efecto que este tipo de alojamientos puede tener en la disponibilidad de vivienda para los residentes.

Más diversificada resulta la implantación en Castrillón, aunque con un liderazgo claro de Salinas. La localidad reúne 55 VUT y 239 plazas, a las que se suman las registradas en Piedras Blancas, Raíces, Coto Carcedo, Naveces, San Juan de Nieva, Santa María del Mar, Pillarno, La Llada y Santiago del Monte. Como ocurre en Luanco, el peso de las VUT en una población de menos de 7.000 habitantes refleja el fuerte atractivo turístico de la zona, impulsado por la playa, el surf y la presencia de numerosas segundas residencias.

Eclipse solar

También Soto del Barco se suma a esta realidad con 41 VUT y 159 plazas. La mayor parte de la oferta se concentra en San Juan de la Arena, con 32 viviendas turísticas y 129 plazas, mientras que la capital del concejo contabiliza nueve viviendas y 30 plazas. El dato refuerza la vinculación del fenómeno con los enclaves de mayor atractivo turístico y litoral.

Muy alejada de estas cifras queda Corvera. Sus únicas VUT se localizan en Las Vegas y Trasona, lo que confirma una implantación prácticamente testimonial de este modelo. En su caso, la oferta alojativa sigue pivotando sobre el sector hotelero tradicional y, especialmente, sobre el URH Zen Balagares, el establecimiento con mayor capacidad de la comarca.

Más allá del verano, de los fines de semana o de los grandes conciertos, la comarca mira ya hacia el eclipse total de sol del 12 de agosto, un fenómeno que apunta a convertirse en uno de los grandes picos de ocupación del año. Avilés, con una visibilidad considerada excelente por su apertura al Cantábrico, y enclaves como Luanco, Salinas, San Juan de la Arena o el Cabo Peñas, pueden verse especialmente beneficiados por una cita llamada a tensar la oferta disponible. El reto, como ocurre con el resto del calendario turístico, estará en compatibilizar ese tirón económico con el equilibrio del mercado residencial y el acceso a la vivienda de quienes viven en la comarca durante todo el año.