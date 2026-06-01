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Vox Avilés tacha la implementación de la tasa turística como un error estratégico y exige su inmediata retirada

La formación critica el nuevo impuesto aprobado por el Principado y advierte de sus efectos negativos sobre el turismo, la economía local y la competitividad de la ciudad

Arancha Martínez Riola.

Arancha Martínez Riola.

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M. O.

"Un impuesto injusto y contraproducente". Vox Avilés ha mostrado su rechazo ante el anuncio de la llegada de la tasa turística a Asturias, aprobada por el gobierno del Principado. Afirman que la medida defendida por la alcaldesa, Mariví Monteserín, no es más que un "error estratégico" y demandan la retirada inmediata de este proyecto: "Supone una nueva carga fiscal sobre los visitantes que dañaría la imagen y el impacto económico de la ciudad".

"En un momento clave en el que Avilés necesita reforzar su atractivo turístico y competir así con otros destinos, la tasa turística penaliza a quienes eligen nuestra ciudad para conocer su cultura, patrimonio y gastronomía", apuntan desde la formación. Asimismo, destacan sus efectos negativos, "más que evidentes": "Supone un desincentivo directo para los turistas y su implantación genera nuevos gastos administrativos a nivel burocrático. Controles y trámites que terminarán costeando los avilesinos".

Por eso, a pesar de que la alcaldesa afirme que "no disuade al turista", añaden, "es claramente visible cómo en otras ciudades en las que se ha aplicado, parte de su turismo se ha desplazado a otras donde no existe". Apuntan que "se debe hacer de Avilés una ciudad más atractiva, rica, segura y competitiva, no convertirla en un destino más caro y de nuevas trabas burocráticas".

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Finalmente, la portavoz de Vox Avilés ha tachado el proyecto como "un impuesto para tapar la mala gestión del equipo de gobierno".

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