El arquitecto que diseñó las casas de Cristiano Ronaldo, Amancio Ortega o Madonna vende en Asturias tres modernos chalets de lujo con piscina y vistas al mar

Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos, que diseñó las casas de Cristiano Ronaldo, Amancio Ortega o Madonna, tiene en Asturias tres chalets de lujo a la venta. Están ubicados en una urbanización privada de Luanco, con privilegiadas vistas al Cantábrico, que fue construida en 2019. Siete años después de que se lanzase la promoción de "La Quinta de Luanco", aún hay tres viviendas disponibles. Tienen entre cuatro y seis habitaciones, cuatro o cinco baños y piscina.

La urbanización, compuesta por una veintena de casas de estilo modernista (18 para ser exactos), fue diseñada por el prestigioso estudio A-cero, que dirigen Joaquín Torres y Rafael Llamazares. Se trata del mismo estudio que realizó la exclusiva vivienda de La Fresneda, ahora en venta por 980.000 euros, y de tantas y tantas casas de famosos. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Alejandro Sanz, Penélope Cruz, Madonna o Amancio Ortega son solo algunos de sus clientes más VIP.

Entre 1,5 y 2,2 millones de euros

Las tres casas disponibles en la urbanización de Peroño, en Luanco, tienen un precio de entre 1,5 y 2,2 millones de euros. La primera de ellas cuesta 1.550.000 euros, tiene cuatro habitaciones, cuatro baños, una superficie de 251 metros cuadrados y 1.008 de parcela.

La segunda vivienda es más grande y tiene un precio de 2.080.000 euros. Cuenta con seis habitaciones, cinco baños, 470 de superficie total y 760 de parcela. La tercera, con un valor de 2.200.000 euros, dispone de cuatro habitaciones y baños, 320 metros cuadrados de superficie y 525 de parcela.

Fabricados en Cudillero

Los chalets fueron fabricados por Soluciones Industriales Haux. Esta compañía, perteneciente al Grupo Baldajos, fue constituida en 2021 para la fabricación en Valdredo (Cudillero) de viviendas, plantas fabriles y edificios de servicios y dotacionales mediante producción modular e industrial. La empresa inició su producción con 50 empleos directos y un centenar de indirectos en unas instalaciones que ocupan 50.000 metros cuadrados.

La firma surgió mediante un acuerdo con la empresa madrileña A-cero, que dirigen Joaquín Torres y Rafael Llamazares, por el que el Grupo Baldajos asumió, mediante una sociedad dominada al 100%, la fabricación industrial de edificaciones que hasta entonces desarrollaba A-cero en una fábrica en Talavera de la Reina (Toledo). Mediante esta operación, la producción se mudó de Castilla-La Mancha a Asturias. El grupo asturiano mantiene un acuerdo con A-cero por el que puede acceder a diseños del estudio de arquitectura y a sus procesos de calidad constructiva. Haux tiene, entre otros clientes, a las promotoras inmobiliarias Adeas Homes y Pryconsa.