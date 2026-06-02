Avilés, destino Erasmus para escolares austriacos: "Es una oportunidad increíble para conocer la cultura española"

Filip Peric es uno de los 18 alumnos austriacos que han llegado a Avilés este lunes de intercambio con el colegio Salesianos Santo Ángel. No es un viaje normal, sino una oportunidad única para crecer, tanto personalmente como en conocimientos: "Que nosotros aprendamos la cultura de España es increíble y, además, ellos también sabrán a partir de ahora cómo somos en Austria". Eso es lo más especial. "Hemos visto que somos distintos en ese sentido, aunque, a la vez, somos iguales porque somos todos humanos", apunta el joven.

Se quedarán en la ciudad hasta el domingo 7 de junio y durante una semana entera conocerán los lugares más emblemáticos de Asturias. El miércoles entero lo pasarán en Gijón y el resto de días harán actividades como el descenso del Sella. Vienen desde el colegio Salesianos Don Bosco de Unterwaltersdorf y lo que primero destaca es la experiencia: "Nos han recibido muy bien aquí, aprendemos a ser respetuosos todos juntos y nos llevamos de vuelta a casa las ganas de repetir algo así".

El colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés es la tercera vez que hace un intercambio enmarcado dentro del programa Erasmus+. De hecho, los del centro avilesino ya habían viajado a Austria el pasado marzo. Giulia de Lucia es una de las alumnas que ya participaron en ese primer intercambio, que califica de "una oportunidad increíble para conocer su cultura". Durante el intercambio, los alumnos se hospenda con sus familias de intercambio, que es "donde más aprenden". "Hicimos muchos amigos nuevos, aunque en una semana no nos dio tiempo a aprender mucho alemán", admite De Lucía.

Sin duda alguna, la estudiante asegura que repetiría un intercambio como este: "Definitivamente". "Además de conocer nuevos países, lo hicimos con nuestros compañeros de clase y pudimos compartir la experiencia todos juntos", explica. Además, su compañera Emma Locatelli, quiso añadir que siempre se acordarán del viaje: "Es algo inolvidable, cuando seamos mayores seguiremos acordándonos de la semana en Austria".

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Los profesores de ambos colegios estuvieron organizando el viaje durante todo el curso. En Avilés siempre procuran hacer dos viajes de Erasmus+ al año. "Hemos estado en Finlandia, Chipre e Italia, este año tocó Austria", afirmó el profesor de inglés del centro Nacho Vilas. Y es que "todos los países tienen sus peculiaridades", apunta. "La carga cultural de Austria fue tremenda, por su historia artística y arquitectónica. Todos regresaron a España muy impactados", concluye el profesor.