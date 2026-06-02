Avilés inicia el taller 'El diccionario de la igualdad' para analizar estereotipos de género
El taller 'El diccionario de la igualdad' se celebra en la Casa de las Mujeres de Avilés
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
I. G.
Avilés
La Casa de las Mujeres acogió este miércoles la primera de las dos jornadas del taller "El diccionario de la igualdad", organizado por la Fundación de Trabajadores y trabajadoras de la Siderurgia Integral en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Avilés.
Los contenidos de este cursillo se centran en analizar los estereotipos de género, el lenguaje inclusivo así como los micromachismos y los mitos del amor romántico, entre otros.
El objetivo del taller es sensibilizar y concienciar sobre la discriminación y violencia hacia las mujeres. La siguiente sesión será el viernes día 5 desde las 10.00 a las 12.30 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él
- Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
- Iyán Fariña 'buscaba su camino en la vida' cuando encontró la desgracia en Salinas: 'Es un guaje tranquilo, prudente, tímido y muy querido