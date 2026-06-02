Avilés inicia el taller 'El diccionario de la igualdad' para analizar estereotipos de género

La Casa de las Mujeres acogió este miércoles la primera de las dos jornadas del taller "El diccionario de la igualdad", organizado por la Fundación de Trabajadores y trabajadoras de la Siderurgia Integral en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Avilés.

Los contenidos de este cursillo se centran en analizar los estereotipos de género, el lenguaje inclusivo así como los micromachismos y los mitos del amor romántico, entre otros.

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El objetivo del taller es sensibilizar y concienciar sobre la discriminación y violencia hacia las mujeres. La siguiente sesión será el viernes día 5 desde las 10.00 a las 12.30 horas.