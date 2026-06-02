Avilés invierte 25.000 euros en la reparación del muro interior del cementerio de La Carriona
La intervención, con un plazo previsto de 30 días, busca asegurar la estructura de la pared, mejorar la estética del recinto y preservar la autenticidad histórica del espacio
El Ayuntamiento de Avilés acometerá en los próximos días la reparación del muro interior del Cementerio de La Carriona, una actuación destinada a corregir los desconchones y humedades que presenta el paramento por el paso del tiempo. La intervención afectará a dos tramos de pared, uno de 47 metros y otro de 14 metros, ambos de 2,55 metros de altura, y tiene como objetivo asegurar la estructura, mejorar la estética del recinto y preservar la autenticidad histórica del muro.
Los trabajos consistirán en la limpieza y retirada del mortero degradado, la eliminación de piedra superficial suelta y mortero de unión en mal estado, el cepillado de las piedras y el saneamiento de las juntas. Posteriormente, se aplicará mortero hidrófugo para prevenir nuevas humedades y garantizar una mayor durabilidad, además de reparar las albardillas deterioradas. La actuación concluirá con la pintura del paramento en color blanco.
El contrato, tramitado como contrato menor, fue adjudicado a Construcciones Martínez Monasterio SL por un importe de 24.805 euros, IVA incluido, al presentar la mejor relación calidad-precio entre las ofertas solicitadas a cinco empresas del sector. El plazo previsto de ejecución de la obra es de 30 días.
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