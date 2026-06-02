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Avilés renovará los caminos de La Magdalena para hacerlos más accesibles y resistentes a la lluvia

El Ayuntamiento encarga el proyecto de mejora y renaturalización del parque dentro del plan financiado con fondos europeos para conectar La Carriona con el centro

El parque de la Magdalena.

El parque de la Magdalena. / LNE

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Pelayo Méndez

Avilés

La Magdalena se prepara para cambiar de pisada. El Ayuntamiento de Avilés impulsará la mejora y renaturalización de los caminos peatonales del parque, una de las grandes zonas verdes de la ciudad y espacio de paso y convivencia entre barrios. La actuación se enmarca en el PAI "Avilés La Carriona en Movimiento", financiado con fondos FEDER de la Unión Europea.

El proyecto busca hacer del parque un lugar más accesible, cómodo y resistente frente a la lluvia. Para ello se renovarán los tramos de pavimento deteriorado, afectados por la erosión, los golpes y las raíces de los árboles, y se corregirán carencias que hoy dificultan el tránsito, especialmente en zonas con pendientes superiores a las permitidas por la normativa de accesibilidad.

La intervención incorporará franjas de pavimento podotáctil para facilitar el recorrido a personas con discapacidad visual y utilizará, en algunos puntos, materiales permeables como Aripaq, capaces de mejorar la absorción del agua y reducir el impacto de episodios de lluvia. También se sustituirá el mobiliario urbano para adaptarlo a las necesidades de todas las personas usuarias.

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El concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, subrayó que el proyecto "tiene como eje principal y vertebrador conectar el barrio de La Carriona con el centro de la ciudad a través de diferentes espacios públicos, entre ellos el parque de La Magdalena".

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El edil destacó además la dimensión ambiental de una obra que permitirá "renaturalizar o renovar" determinados pavimentos con materiales pensados para "contrastar los efectos del cambio climático" y prevenir situaciones de climatología adversa. La redacción del proyecto ya ha sido adjudicada a Bizkares Biosolutions SL por 13.854,50 euros, con un plazo de dos meses para elaborar el documento técnico.

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