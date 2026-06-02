La avilesina Alba Rodríguez entra en la dirección federal de Juventudes Socialistas de España

Alba Rodríguez Díaz -avilesina, de Jardín de Cantos- asumirá la secretaría de Prospectiva y Transformación social en la nueva comisión ejecutiva federal de Juventudes Socialistas de España (JSE). La madrileña Aránzazu Figueroa, por su lado, asumió la nueva secretaría general. La candidatura de Figueroa, de hecho, recibió un respaldo que superó el 90% de los votos emitidos.

La proclamación de la avilesina -es la secretaria general local de Avilés desde hace algo más de un año- se produjo en la clausura del congreso, ceremonia que contó con la presencia de Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno de España.

Alba Rodríguez Díaz es, de este modo, la única asturiana en la dirección federal de la organización y es, además, la primera avilesina en acceder a un cargo en la comisión ejecutiva española.

Recientemente, fue galardonada con el Premio Fin de Grado de Turismo de Visita Gijón por su investigación titulada “El papel de la Oficina de Congresos de Avilés: estrategias de marketing para impulsar el turismo de reuniones en la comarca de Avilés”, un trabajo que obtuvo la calificación de 10 y la distinción de Matrícula de Honor.

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Además, recibió el reconocimiento al mejor expediente académico del Grado en Turismo de la Facultad Jovellanos, consolidando un recorrido universitario marcado por los excelentes resultados.