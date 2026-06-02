Bonito, bueno y a precios elevados: el primer túnido de la temporada llega a Avilés con alta demanda

"La gente estaba deseando comprar bonito, fue bastante bien", señala Elvira Díaz, pescadera del supermercado Alimerka de La Grandiella, que puso a la venta veinte kilos del túnido subastado en la rula el pasado lunes. Al mediodía ya solo quedaban algunos lomos y algunas rodajas. La pescadera reconoció que los precios de los primeros días son más elevados, pero aún así no pocos clientes adquirieron piezas para elaborar sus platos en casa, principalmente, para hacer rollo según expresaron en la propia pescadería del supermercado.

Del precio también habló Jesús Suárez, un cliente. Lo hizo con ironía: "Está bonito hasta el precio". Apuntó además que le encanta el bonito del norte pero para comprarlo ha decidido esperar a que baje de precio. "En casa gastamos mucho bonito, mi mujer lo hace en conserva y está muy bueno", apuntó Suárez momentos antes de que Díaz mostrara algunas de las piezas puestas a la venta.

El lomo estaba a 40,95 euros el kilo y las rodajas, a 39,95. "Ya vendimos pestañas, morro... ahora solo nos quedan lomos y en rodajas", apunta la pescadera, que no dudó en afirmar que muchos clientes estaban esperando la mañana de este martes para comprar el primer bonito de la temporada. Díaz explicaba los detalles de la primera jornada mientras Rafael Dávila y Graciela González seguían con su labor intensa detrás del mostrador de la pescadería de Alimerka de La Grandiella.

Las pescaderías de la plaza de abastos aún no han comenzado a vender bonito del Norte de la rula de Avilés. Esperan a "una mejor calidad" del pescado. El sector tiene esperanzas en una buena campaña similar a la del pasado año, como especificó Vicente Rodríguez, que tiene a la venta bonito de Canarias. Los pescaderos entienden que el túnido "tiene muchos días de mar".

Juan Manuel Ferrero carece en su puesto de bonito de Avilés, pero sí tiene bonito de Burela "que se vende bien". "De momento es pequeño y sí, la gente lo está pidiendo, confiamos en tener una buena campaña", señaló Ferrero. En una línea similar, Samuel Guillén manifestó que los bonitos ya rulados "no tienen las condiciones" y que convendrá esperar a próximas fechas. Eso sí, no duda en afirmar como sus colegas que habrá una buena costera para el "rey" del verano. Por el momento, en su pescadería se vende bonito de Canarias.

La primera subasta fue el pasado lunes en la rula avilesina. Salieron a la venta 3.500 kilos de túnido que descargaron dos barcos, el "Goienkale" y "María Digna Dos". La primera tina se vendió a 398 euros por kilo, lo que se tradujo en más de 35.000 euros para ambas embarcaciones de origen bermeano. Alimerka fue el encargado de adquirir el primer lote, que donó como suele ser habitual a las Cocinas Económicas de varias localidades asturianas, entre otros.

La actividad en la lonja avilesina no cesa y ya para este miércoles y también para el jueves se espera la llegada de más embarcaciones al puerto cargadas de bonito. La costera ha comenzado y los profesionales del sector confían en que según vayan pasando los días el bonito se agrupe más. "Encontrábamos bonito, pero granos sueltos, aislados", señaló Ander Baturen, patrón del "Goienkale", que junto a Iker Suárez, su homólogo del "María Digna Dos", dejaron claro que la campaña continúa en las islas Azores con vistas a encontrar piezas de mayor envergadura.

Noticias relacionadas

Por el momento, los barcos que suelen descargar en Avilés, que es el principal puerto pesquero asturiano, faenan en el océano Atlántico, en las aguas que bañan las islas Azores. La campaña del año pasado superó los 2 millones de kilos en la Rula de Avilés en 360 ventas por parte de 70 embarcaciones. Para la presente campaña 2026 se dispone de una cuota adaptada de 27.953.000 kilos de bonito del norte. Además, el bonito del norte es uno de los principales embajadores de la marca de calidad “Pescado de Confianza de la Rula de Avilés”.