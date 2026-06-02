La cantera musical de Avilés toma la Casa de Cultura para cerrar el curso

La música volverá a ser protagonista este viernes en Avilés. La Casa de Cultura acogerá el concierto de fin de curso del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón, una cita ya tradicional que reunirá sobre el escenario a alumnos de todas las edades para mostrar al público el resultado de un año de aprendizaje. La actuación comenzará a las 19.30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

El programa incluirá una amplia variedad de estilos, desde la música clásica hasta composiciones más modernas e incluso fragmentos de zarzuela. Los asistentes podrán disfrutar de las interpretaciones de alumnos de distintas especialidades instrumentales, con actuaciones de percusión, trombón, clarinete, viola, canto y guitarra, además de la participación de la Orquesta de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Julián Orbón, dirigida por Natalia García.

Uno de los momentos más entrañables de la velada llegará con la presencia de los alumnos más pequeños del centro. Los integrantes de la Orquestina de Enseñanzas Elementales y del Taller de Iniciación Musical, con edades de entre 6 y 7 años, interpretarán varias piezas populares bajo la dirección de Marc Sunyer, demostrando sobre el escenario los primeros pasos de una formación musical que comienza a edades muy tempranas.

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El concierto servirá además para poner el broche al curso académico y para que los estudiantes puedan mostrar su progreso ante el público. El Conservatorio cuenta actualmente con 239 alumnos, de los que 138 cursan Enseñanzas Elementales, 76 Enseñanzas Profesionales y 25 participan en los talleres de Iniciación Musical. La actividad concertística constituye uno de los pilares de la vida del centro y refuerza su vínculo con la vida cultural de Avilés.