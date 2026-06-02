La comarca de Avilés incorpora este miércoles el asistente virtual Noah para pedir cita en Atención Primaria
El sistema del Sespa estará disponible las 24 horas para unos 150.000 usuarios de nueve concejos de la zona
El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) pondrá en marcha este miércoles en la comarca de Avilés el asistente virtual Noah, una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá gestionar de forma automatizada las citas de Atención Primaria y realizar distintos trámites administrativos. La iniciativa dará cobertura a cerca de 150.000 usuarios de nueve concejos y estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través del teléfono 984 27 80 00.
La implantación alcanzará a los 10 centros de salud y 15 consultorios periféricos de Avilés, Castrillón, Corvera, Cudillero, Gozón, Illas, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. Gracias a este sistema, los pacientes podrán solicitar, modificar o cancelar citas sin depender de los horarios de atención administrativa, lo que permitirá agilizar la gestión diaria y reducir la carga de trabajo en los centros sanitarios.
Noah es un asistente conversacional que utiliza tecnologías de reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para interactuar con los usuarios de manera similar a una conversación telefónica convencional. El sistema interpreta las solicitudes realizadas por los pacientes, identifica el trámite requerido y ejecuta automáticamente la gestión correspondiente, mejorando la accesibilidad a los servicios sanitarios y evitando esperas innecesarias.
La llegada de Noah a la comarca avilesina se enmarca en la estrategia de digitalización del sistema sanitario asturiano. El Sespa comenzó a implantar esta tecnología en marzo en el valle del Nalón y posteriormente la extendió a Carreño, Gijón y Villaviciosa. Con esta nueva fase, la sanidad pública asturiana avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la atención al paciente, optimizar los recursos disponibles y facilitar el acceso a los servicios de Atención Primaria.
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