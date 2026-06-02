Día clave para elegir a nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: los empresarios votan a sus vocales este martes

La presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés hacía tiempo que no estaba tan disputada como este año. Son dos los candidatos para hacerse con el cargo. Por un lado, Daniel González, de Digitec Inversiones, y, por otro, Javier Fernández-Font, de Alusín Solar. Los movimientos clave de la partida se están desarrollando hoy mismo: se eligen representantes en ocho grupos económicos concretos.

Los empresarios avilesinos de los grupos de Manufactureros y Comercio Mayor de Alimentación; Construcción; Mayoristas; Alimentación Minoristas; Textil y Calzado; Hostelería; Transporte y comunicaciones y Educación e Investigación tienen que elegir a sus correspondientes delegados entre los candidatos Lácteos Avilés y Asturferias; Construcciones Estevez Mena y FD Pantiga; Cooperativa Avilesina de Transportes y Travelycars Autocaravanas; Confitería Vidal y Delicatessen Antonio; Prisma Ingeniería y Diseño y Equip AvilésEmilio Menéndez Topazo; Eleonore y Miruendano y Villa Excursiones Asturias y Javier Mancisidor.

Los cargos que se eligen hoy -a las 21.00 horas se cierran las urnas- formarán parte del plenario de la Cámara de Comercio de Avilés. En total son 37 los escaños susceptibles de ser elegidos. La parte fundamental son los 25 que salen de unos comicios primarios. Se da la circunstancia de que 17 de estas vocalías no se van a someter a elecciones porque no hay más que un candidato en cada uno de los grupos por los que se ha presentado. En el caso del grupo de Químicos, por ejemplo, no había ningún candidato y la junta electoral eligió la empresa que debía ocupar este puesto por sorteo. Se fue a Química de Nalón.

En un principio, estaban convocadas las elecciones en el grupo de Entidades Financieras. Eran dos los candidatos: Santander, por un lado, y Unicaja, por otro. Hubo un acuerdo entre ambas empresas de tal modo que Unicaja quedó como única candidata con lo que se desconvocaron estas elecciones parciales.

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Se da la circunstancia de que la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) cuenta con cuatro asientos en el plenario avilesino que puede elegir con libertad.